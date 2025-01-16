Тепер установи та компанії знову можуть отримувати копії цифрових документів від клієнтів без паперових оригіналів. Про це повідомляє пресслужба «Дії».
16 січня 2025, 19:01
У «Дії» знову доступна послуга «Дія.QR» для держустанов і бізнесу
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Завдяки «Дія.QR», клієнт надсилає документи через застосунок «Дія» у PDF-форматі прямо на електронну пошту організації.
Як працює шеринг документів за «Дія.QR»
- Клієнт сканує ваш QR
- У «Дії» клієнта відкривається запит на надсилання копії документа
- Клієнт підтверджує запит «Дія.Підписом»
- Автоматично формується чернетка листа з вкладеною копією та поштою установи
- Залишається тільки надіслати.
Зазначається, що «Дія.QR» уже використовують ЦНАПи, заклади освіти, готелі, автосалони та ветеринарні клініки.
Джерело: Мінфін
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