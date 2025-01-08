Українців попередили про фейкову інформацію щодо графіків відключень газу

У мережі поширюються повідомлення про нібито введення графіків відключення газу після припинення транзиту російського газу через Україну. Така інформація не відповідає дійсності. По це заявили в Центрі протидії дезінформації.

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Фейк поширюється у Telegram-каналах зі скриншотом неіснуючої статті в одному з українських видань. Для перегляду «графіка» користувачів скеровують до Telegram-бота.

«Подібні повідомлення є типовим прикладом клікбейту з використанням дезінформаційних заголовків і фейкових статей. Мета таких дій — збільшити охоплення конкретного ресурсу», — йдеться у повідомленні.