У мережі поширюються повідомлення про нібито введення графіків відключення газу після припинення транзиту російського газу через Україну. Така інформація не відповідає дійсності. По це заявили в Центрі протидії дезінформації.
8 січня 2025, 19:41
Українців попередили про фейкову інформацію щодо графіків відключень газу
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Фейк поширюється у Telegram-каналах зі скриншотом неіснуючої статті в одному з українських видань. Для перегляду «графіка» користувачів скеровують до Telegram-бота.
«Подібні повідомлення є типовим прикладом клікбейту з використанням дезінформаційних заголовків і фейкових статей. Мета таких дій — збільшити охоплення конкретного ресурсу», — йдеться у повідомленні.
Джерело: Мінфін
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