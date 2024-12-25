Сьогодні зранку кіберзлочинці розсилають українцям фейкові повідомлення про нібито заборгованість перед Новою поштою. Ці листи не мають жодного відношення до компанії і є фішинговою розсилкою, повідомляє пресслужба компанії.
25 грудня 2024, 17:01
Шахраї розсилають фейкові повідомлення про «заборгованість» від імені Нової пошти
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Після аналізу активності із фішинговою розсилкою кібербезпека Нової пошти наполегливо рекомендує усім користувачам, які намагалися відкрити вкладення у цих листах, наступне:
- Встановити антивірусну програму (з актуальною базою даних) і виконати повну перевірку вашого пристрою на наявність шкідливого програмного забезпечення.
- Повністю перевстановити операційну систему для усунення потенційно прихованих загроз, якщо під час перевірки було виявлено шкідливе ПЗ або є підозри на компрометацію системи.
«Ці дії є необхідними для захисту ваших даних і запобігання подальшим ризикам», — йдеться у повідомленні.
Правила кібербезпеки
Українцям також нагадали стандартні правила кібербезпеки:
- Перевіряйте адресу відправника. Оригінальні листи від «Нової пошти» приходять тільки з офіційних доменів. Звертайте увагу на підозрілі зміни в написанні.
- Не відкривайте листи від незнайомих відправників і не переходьте за посиланнями.
- Якщо ви відкрили лист або вкладення — негайно змініть паролі на ваших акаунтах та перевірте, чи немає у вас інших активних сесій. Якщо виявили підозрілу активність, завершіть всі невідомі сесії через налаштування безпеки ваших акаунтів.
- Увімкніть двофакторну аутентифікацію для вашої електронної пошти, щоб захистити акаунт від несанкціонованого доступу.
- Якщо ви отримали такий лист — перемістіть його в спам і видаліть. Це допоможе зменшити ризик повторної розсилки та захистить інших користувачів.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1
Доброго дня, між ТОВ «Нова Пошта» та Вашою організацією за укладеним договором
№ 7571133577 організувалася заборгованість у розмірі 76535 гр., яка до сьогодні не була погашена Вашою організацією. У разі не погашення заборгованості до 27.12.2024, ми будемо змушені звернутися до суду для стягнення з Вашої організації боргу в судовому порядку.
— В тексте меняются только три позиции, а вот в списке рассылки есть даже
адреса на yandex.ru и mail.ru…
Мошенники не на тех нарвались, ведь украинцы давно научились игнорировать
любые сообщения о какой-либо задолженности, поэтому просто удаляют
такого рода письма даже не открывая вложения, а вот с письмами о миллионных выигрышах
дело обстоит сложнее — некоторых так и подмывает узнать условия получения и мало
того, что «сливают» свои персональные данные, так ещё и подвергают риску
возможного заражения вредоносным ПО рабочие ПК…