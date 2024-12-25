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25 грудня 2024, 17:01

Шахраї розсилають фейкові повідомлення про «заборгованість» від імені Нової пошти

Сьогодні зранку кіберзлочинці розсилають українцям фейкові повідомлення про нібито заборгованість перед Новою поштою. Ці листи не мають жодного відношення до компанії і є фішинговою розсилкою, повідомляє пресслужба компанії.

Сьогодні зранку кіберзлочинці розсилають українцям фейкові повідомлення про нібито заборгованість перед Новою поштою.
Фото: pixabay.com

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Після аналізу активності із фішинговою розсилкою кібербезпека Нової пошти наполегливо рекомендує усім користувачам, які намагалися відкрити вкладення у цих листах, наступне:

  • Встановити антивірусну програму (з актуальною базою даних) і виконати повну перевірку вашого пристрою на наявність шкідливого програмного забезпечення.
  • Повністю перевстановити операційну систему для усунення потенційно прихованих загроз, якщо під час перевірки було виявлено шкідливе ПЗ або є підозри на компрометацію системи.

«Ці дії є необхідними для захисту ваших даних і запобігання подальшим ризикам», — йдеться у повідомленні.

Правила кібербезпеки

Українцям також нагадали стандартні правила кібербезпеки:

  • Перевіряйте адресу відправника. Оригінальні листи від «Нової пошти» приходять тільки з офіційних доменів. Звертайте увагу на підозрілі зміни в написанні.
  • Не відкривайте листи від незнайомих відправників і не переходьте за посиланнями.
  • Якщо ви відкрили лист або вкладення — негайно змініть паролі на ваших акаунтах та перевірте, чи немає у вас інших активних сесій. Якщо виявили підозрілу активність, завершіть всі невідомі сесії через налаштування безпеки ваших акаунтів.
  • Увімкніть двофакторну аутентифікацію для вашої електронної пошти, щоб захистити акаунт від несанкціонованого доступу.
  • Якщо ви отримали такий лист — перемістіть його в спам і видаліть. Це допоможе зменшити ризик повторної розсилки та захистить інших користувачів.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Qwerty1999
Qwerty1999
25 грудня 2024, 18:24
#
Subject: Повідомлення від ТОВ Нова Пошта
Доброго дня, між ТОВ «Нова Пошта» та Вашою організацією за укладеним договором
7571133577 організувалася заборгованість у розмірі 76535 гр., яка до сьогодні не була погашена Вашою організацією. У разі не погашення заборгованості до 27.12.2024, ми будемо змушені звернутися до суду для стягнення з Вашої організації боргу в судовому порядку.
— В тексте меняются только три позиции, а вот в списке рассылки есть даже
адреса на yandex.ru и mail.ru

Мошенники не на тех нарвались, ведь украинцы давно научились игнорировать
любые сообщения о какой-либо задолженности, поэтому просто удаляют
такого рода письма даже не открывая вложения, а вот с письмами о миллионных выигрышах
дело обстоит сложнее — некоторых так и подмывает узнать условия получения и мало
того, что «сливают» свои персональные данные, так ещё и подвергают риску
возможного заражения вредоносным ПО рабочие ПК…
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