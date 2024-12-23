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23 грудня 2024, 9:23

У Албанії на рік заблокували TikTok

Влада Албанії заблокувала соцмережу TikTok на рік, пише Albanian Daily News з посиланням на прем'єр-міністра Еді Рама та міністра освіти Огерта Манастирліу.

Влада Албанії заблокувала соцмережу TikTok на рік, пише Albanian Daily News з посиланням на прем'єр-міністра Еді Рама та міністра освіти Огерта Манастирліу.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниЩо відомо«Для підвищення фізичної та цифрової безпеки у школах ми вирішили заблокувати платформу TikTok на основі пакета інструментів, які розробляють наші установи», — сказав Манастирліу.
Фото: depositphotos

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

«Для підвищення фізичної та цифрової безпеки у школах ми вирішили заблокувати платформу TikTok на основі пакета інструментів, які розробляють наші установи», — сказав Манастирліу.

Міністр заявив, що у всіх школах буде встановлено камери в рамках спільного з Об'єднаними Арабськими Еміратами (ОАЕ) проєкту «Розумне місто». За допомогою відеоспостереження буде проводитись моніторинг усередині шкіл та периметра для контролю у період реалізації цього плану.

Нагадаємо

17 грудня Єврокомісія оголосила про відкриття офіційного розгляду проти TikTok через можливі порушення закону про цифрові послуги (DSA). Однією з причин розгляду стало можливе втручання платформи у вибори Румунії.

Підозра TikTok викликає у зв'язку зі своїми передбачуваними зв'язками з Китаєм. Сервіс, крім ЄС, також контролюється американською владою. 20 квітня цього року палата представників конгресу США схвалила законопроєкт про заборону TikTok у країні, якщо ByteDance (власник TikTok) не продасть платформу.

Потім 24 квітня президент США Джо Байден підписав окремий законопроєкт, який забороняє TikTok у США, якщо ByteDance не продасть бізнес на території країни протягом 270 днів.

South China Morning Post з посиланням на галузевих оглядачів та інсайдерів писала, що шанси соцмережі TikTok уникнути заборони у США збільшились після перемоги республіканця Дональда Трампа на президентських виборах у США 5 листопада.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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