У Viber попередили про нову шахрайську схему

Rakuten Viber відслідкував нову шахрайську схему: зловмисники представляються іншим відомим сервісом, щоби отримати доступ до облікового запису користувача. Про це повідомляє пресслужба компанії.

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Нова шахрайська схема

Зловмисники надсилають повідомлення або телефонують, представляючись іншим відомим сервісом чи компанією. Це може бути повідомлення чи дзвінок нібито від банку, мобільного оператора, сервісу оголошень в інтернеті тощо.

За повідомленням чи телефонним дзвінком від шахраїв слідує повідомлення: «введіть код з СМС», нібито для підтвердження реєстрації на сервісі, підтвердження свого акаунту, переходу на новий тарифний план мобільного оператора тощо.

В цей момент шахраї здійснюють спробу активації акаунту Viber на іншому пристрої, і саме для цього потрібен код. Якщо користувач передає отриманий код іншій особі, шахрай може заволодіти доступом до облікового запису у Viber.

Восени 2024 року повідомлення для активації часто маскували під повідомлення від сервісу OLX. Користувачам, які нещодавно розмістили оголошення на платформі, надсилали в особисті повідомлення пропозицію надіслати фото товару у Viber чи просто продовжити спілкування в месенджері. Після цього користувач отримував запит на код нібито від OLX вже у месенджері чи СМС.

Як запобігти шахрайству

У Viber нагадали, що коди активації акаунту та паролі ніколи не можна повідомляти стороннім особам.

Що робити у випадку підозрілих повідомлень:

Якщо ви отримали повідомлення від користувача, якого немає в списку контактів, і ви вважаєте, що це шахрай, натискайте «Блокувати й повідомити про спам».

Зверніться зі скаргою до команди підтримки за посиланням.

За потреби встановіть обмеження на повідомлення та дзвінки від невідомих контактів через меню Параметри => Конфіденційність => Запити.

Також можна ввімкнути Автоматичну перевірку на спам: Параметри => Конфіденційність => Автоматична перевірка на спам.

Якщо ви хочете знати, чи телефонує спамер з невідомого номеру, чи дзвінок є безпечним — команда радить скористатися функцією «Ідентифікація абонентів» (для користувачів Android через Параметри => Виклики й повідомлення => Ідентифікація абонентів). У випадку, якщо контакт є потенційним шахраєм, це буде позначено під час виклику.

«Ніколи не діліться вашими особистими даними, включно з кодами та паролями, зі сторонніми особами. Це дозволить убезпечити свої дані та облікові записи від зловмисників», — підкреслили у компанії.

Зазначається, що за 2023−2024 рік Rakuten Viber заблокував близько 40 тисяч шахраїв і спамерів у застосунку.