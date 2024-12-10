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10 грудня 2024, 13:28

Графік відключення світла та чемпіонат Європи з футболу: Що українці шукали у Google у 2024 році

У 2024 році українців найбільше цікавили графіки відключення світла, чемпіонат Європи з футболу і головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Також у топі запитів року — «Олімпійські ігри 2024», «Пасха 2024» та «Суджа». Про це свідчать дані дослідження запитів у пошуковику Google.

У 2024 році українців найбільше цікавили графіки відключення світла, чемпіонат Європи з футболу і головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

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Що шукали українці

У категорії персон, інтерес до яких зростав найбільше протягом року, лідером став Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Українці також активно цікавилися такими людьми, як Олександр Усик, Дональд Трамп, Камала Гарріс та Клавдія Петрівна.

Щодо втрат 2024 року, найбільше запитів було про Ірину Фаріон, Олексія Навального та Алена Делона.

У категорії «Фільми» лідером став український документальний фільм «20 днів у Маріуполі». На другій і третій позиціях — сиквели популярних фільмів: анімація «Думками навиворіт 2» та космічна фантастика «Дюна. Частина друга». Також значний інтерес українців викликали один з найобговорюваніших фільмів року «Солтберн» та «Субстанція», а також український містичний фільм жахів «Конотопська відьма».

Серед пошукових запитів щодо покупок у 2024 році українці понад усе цікавилися, де купити енергетичні рішення — EcoFlow, зарядні станції, інвертори та сонячні панелі. Також серед найпопулярніших запитів в цій категорії — дубайський шоколад, сквіш лапка і тюбінг. У 2024 році українські користувачі шукали, що означають абревіатури МСЕК, РЕБ, ЦНАП і КАБ.

Крім того, українці намагалися з'ясувати значення слів «терикони», «квадробери» та «чиназес», а також, що таке черги відключення світла та довідка ок-7.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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