Укрзалізниця вдвічі збільшила ліміти Wi-Fi в поїздах «Інтерсіті»

Укрзалізниця вдвічі збільшила ліміти інтернету в поїздах «Інтерсіті» та «Інтерсіті+». Відтепер користувачам у поїздах доступно безкоштовно 2 Гб трафіку на швидкості 10 Мб/с. Про це повідомляє пресслужба компанії.

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В Укрзалізниці повідомили, що з моменту запуску Wi-Fi в «Інтерсіті» ним скористалися 750 тис. пасажирів — фактично кожен другий пасажир швидкісних поїздів. Загальний обсяг трафіку на борту перевищив 2,3 петабайта.

Найбільш активні користувачі Wi-Fi їздять маршрутами № 741/742 і № 777/778 Київ — Львів, де в середньому 66% пасажирів кожного рейсу підключаються до інтернету.

У компанії також нагадали, що інтернет доступний у 16 поїздах «Інтерсіті»: 10 Hyundai, 2 Skoda, 2 «Тарпанах» та 2 поїздах із вагонами МПЛТ (Міжрегіональний поїзд локомотивної тяги або «Україна-2» — перший український фірмовий швидкісний міжрегіональний поїзд локомотивної тяги підвищеної комфортності).