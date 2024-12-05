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5 грудня 2024, 10:03

Укрзалізниця вдвічі збільшила ліміти Wi-Fi в поїздах «Інтерсіті»

Укрзалізниця вдвічі збільшила ліміти інтернету в поїздах «Інтерсіті» та «Інтерсіті+». Відтепер користувачам у поїздах доступно безкоштовно 2 Гб трафіку на швидкості 10 Мб/с. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Укрзалізниця вдвічі збільшила ліміти інтернету в поїздах «Інтерсіті» та «Інтерсіті+».
Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

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В Укрзалізниці повідомили, що з моменту запуску Wi-Fi в «Інтерсіті» ним скористалися 750 тис. пасажирів — фактично кожен другий пасажир швидкісних поїздів. Загальний обсяг трафіку на борту перевищив 2,3 петабайта.

Найбільш активні користувачі Wi-Fi їздять маршрутами № 741/742 і № 777/778 Київ — Львів, де в середньому 66% пасажирів кожного рейсу підключаються до інтернету.

У компанії також нагадали, що інтернет доступний у 16 поїздах «Інтерсіті»: 10 Hyundai, 2 Skoda, 2 «Тарпанах» та 2 поїздах із вагонами МПЛТ (Міжрегіональний поїзд локомотивної тяги або «Україна-2» — перший український фірмовий швидкісний міжрегіональний поїзд локомотивної тяги підвищеної комфортності).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
KValera
KValera
5 грудня 2024, 10:34
#
Оно и раньше было 2 Гб. Вернули то, что уже было ранее))
+
0
Три літри
Три літри
5 грудня 2024, 10:52
#
Новини фінансового сайту…

Але на відміну від новини про СЕП 4.01 де «забули» написати в яких банках вже працює цей сервіс в цій новині присутній перелік потягів де надаєтся ця послуга, хоча цей перелік і трохи дивний бо замість назв напрямків написаті назви виробників вагонів.
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