Між Фінляндією та Швецією стався розрив інтернет-кабелю

Поліція Фінляндії розслідує пошкодження інтернет-кабелю між Фінляндією та Швецією. Провайдер цифрової інфраструктури GlobalConnect заявив, що наземний кабель був пошкоджений у двох різних місцях у понеділок вдень, повідомляє Yle.

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При цьому морські кабелі не постраждали. Ремонтні роботи тривають від вівторка вранці.

Шведські ЗМІ, зокрема громадський мовник SVT і щоденна газета Aftonbladet, повідомили, що фінська поліція відкрила кримінальне правопорушення, пов’язане з пошкодженим кабелем.

Проте пізніше у вівторок поліція Фінляндії повідомила, що кримінальне розслідування не було розпочато, і наразі немає жодних підозр у скоєнні злочину, пов’язаного з пошкодженням.

Міністр транспорту та комунікацій Фінляндії Лулу Ранне підтвердила у своєму дописі на платформі X, що влада розслідує інцидент разом із компанією.

Ніклас Екстрем, менеджер із комунікацій GlobalConnect, розповів Yle, що кабель було пошкоджено у двох точках у сільській місцевості між Еспоо та Віхті.

Він не захотів коментувати, що могло стати спричиною пошкодження.

Нагадаємо

У листопаді 2024 року Фінляндія повідомила про розрив підводного кабелю звʼязку з Німеччиною.

За даними компанії Cinia, за день до того, як було перервано канал передачі даних між Фінляндією та Німеччиною, аналогічний кабель, що зʼєднує Швецію та Литву, також був пошкоджений. Обидва кабелі були з того часу відремонтовані.