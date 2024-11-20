Біткоїн знову оновив історичний максимум після тижневої корекції

Біткоїн досяг нової вершини у вівторок після тижневої корекції. Перша криптовалюта зросла до позначки $94 тис. Про це повідомляє «Мінфін» з посиланням на дані торгів.

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Ввечері 19 листопада біткоїн різко зріс на тлі кількох позитивних для криптовалют новин. По-перше, в ЗМІ повідомляли про те, що компанія Дональда Трампа розглядає купівлю криптокомпанії Bakkt.

Також новий президент США обрав на посаду міністра торгівлі Говарда Лютника. Це CEO Cantor Fitzgerald та прихильник криптовалют, а його компанія також управляє резервами Tether.

Також вчора фондова біржа NASDAQ почала торгівлю опціонами на біткоїн-ETF BlackRock (IBIT).

Після оновлення максимуму, біткоїн відскочив вниз, але на ранок 20 листопада знову зростає.

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