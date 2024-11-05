Київстар відкрив продаж нових номерів з кодом 077

Київстар анонсував запуск нових номерів з кодом 077. Вони доповнять вже наявні номери з кодами 067, 068, 096, 097 та 098. Про це пишуть на сайті компанії.

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

Перші номери з кодом 077 будуть представлені як ексклюзивні та матимуть унікальну комбінацію цифр, які користувач зможе обрати самостійно. Придбати такі номери можна у будь-якому магазині «Київстар», зокрема онлайн або у магазинах партнерів.

Окремо в продаж будуть виставлені унікальні номери. Наприклад, 077 777 77 77 та інші ексклюзивні комбінації. Про старт продажів таких номерів, компанія повідомить додатково.

Деталі

З новим кодом «Київстар» зможе випустити ще 10 мільйонів номерів у мережі, що для компанії вже є необхідністю. Зараз частка використання наявних номерів перебільшує 79% їх загальної місткості.

Разом з тим компанія повідомляє, що власникам смартфонів Apple потрібно оновити операційну систему до iOS 18.1. Якщо смартфон не має такої можливості (iPhone 8 та моделі попередніх серій), надсилання SMS на номери 077ххххххх буде недоступним.