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5 листопада 2024, 16:48

Київстар відкрив продаж нових номерів з кодом 077

Київстар анонсував запуск нових номерів з кодом 077. Вони доповнять вже наявні номери з кодами 067, 068, 096, 097 та 098. Про це пишуть на сайті компанії.

Київстар анонсував запуск нових номерів з кодом 077.

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Що відомо

Перші номери з кодом 077 будуть представлені як ексклюзивні та матимуть унікальну комбінацію цифр, які користувач зможе обрати самостійно. Придбати такі номери можна у будь-якому магазині «Київстар», зокрема онлайн або у магазинах партнерів.

Окремо в продаж будуть виставлені унікальні номери. Наприклад, 077 777 77 77 та інші ексклюзивні комбінації. Про старт продажів таких номерів, компанія повідомить додатково.

Деталі

З новим кодом «Київстар» зможе випустити ще 10 мільйонів номерів у мережі, що для компанії вже є необхідністю. Зараз частка використання наявних номерів перебільшує 79% їх загальної місткості.

Разом з тим компанія повідомляє, що власникам смартфонів Apple потрібно оновити операційну систему до iOS 18.1. Якщо смартфон не має такої можливості (iPhone 8 та моделі попередніх серій), надсилання SMS на номери 077ххххххх буде недоступним.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
0
Три літри
Три літри
5 листопада 2024, 17:10
#
Щось ви припізнилися з новиною
+
0
Abramon
Abramon
5 листопада 2024, 17:45
#
Мобільний інтернет нестабільний, а номер то таке…
+
0
Три літри
Три літри
5 листопада 2024, 17:55
#
В кого він зараз стабільний? Таке.
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