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7 жовтня 2024, 13:54

В ООН заявили, що telegram — «зручне середовище для злочинців»

Месенджер Telegram активно використовують для «масштабної незаконної діяльності» у Південно-Східній Азії. Зокрема для продажу персональних даних або послуг з відмивання грошей. Про це пише Reuters із посиланням на опубліковану доповідь управління ООН з наркотиків і злочинності.

Месенджер Telegram активно використовують для «масштабної незаконної діяльності» у Південно-Східній Азії.

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Доповідь ООН

Згідно зі звітом, зламані дані кредиток, паролі, інструменти для кіберзлочинності (програмне забезпечення Deepfake), програми для крадіжки даних та інші послуги відкрито продають у великих масштабах у Telegram-каналах з «мінімальною модерацією». Неліцензовані криптовалютні біржі використовують месенджер, щоб пропонувати послуги з відмивання грошей. Наприклад, в одному з оголошень китайською мовою сказано, що щодня шахраї «переміщають $3 млн, вкрадених із-за кордону».

В управлінні ООН стверджують, що є «переконливі докази, що підпільні ринки даних переміщуються до Telegram».

Також, за їхніми даними, Південно-Східна Азія перетворилася на «великий центр» шахраїв, які націлені на жертви з усього світу. Багато хто з них — це китайські синдикати з торгівлі людьми. Їхній прибуток на рік становить від $27,4 до $36,5 млрд.

Заступник представника управління ООН у Південно-Східній Азії Бенедикт Хофманн у коментарі Reuters назвав Telegram «зручним середовищем для злочинців».

«Для споживачів це означає, що їхні дані наражаються на більш високий ризик стати об'єктом шахрайства або іншої злочинної діяльності, ніж будь-коли раніше», — сказав він.

Також у звіті ООН сказано, що понад 10 так званих «постачальників послуг», які створюють програмне забезпечення для дипфейків, націлені спеціально на злочинні угруповання кібершахраїв із Південно-Східної Азії. У деяких країнах Азії розпочали розслідування проти месенджера Telegram, щоб з'ясувати, чи він причетний до «сексуальних злочинів в Інтернеті».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+15
eljaaff
eljaaff
7 жовтня 2024, 14:53
#
Как он вам всем поперек яиц стал этот Телеграмм из-за того, что узду на него не можете одеть… То ли дело с Цукербергом чуток придавили и юный еврей тут же кольнулся и все передал…
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0
penetrator1963
penetrator1963
7 жовтня 2024, 15:48
#
Авторитетно утверждаю, Европа — удобная среда для преступников
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