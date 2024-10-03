Іноземний бізнес вже подав 200+ заявок на участь в uResidency

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Цифровий продукт

«Ділимося досвідом у цифровізації зі світом — запустили перший міжнародний цифровий продукт uResidency та вже отримуємо заявки від майбутніх резидентів. Загалом 200+ іноземців зареєструвалися в програмі», — йдеться в повідомленні.

Програма електронного резидентства uResidency була офіційно запущена в Україні 27 вересня 2024 року. Вона дає змогу іноземцям зареєструвати бізнес «під ключ» в Україні без фізичної присутності тут. Умови для е-резидентів одні з найвигідніших у світі — отримання статусу безоплатне, податок усього 5%, уся звітність повністю автоматична.

На першому етапі програма доступна для громадян Індії, Пакистану, Таїланду та Словенії. Далі перелік країн буде розширено. У Мінцифри очікують, що протягом року до uResidency долучаться 1 000 резидентів.

Нагадаємо

У «Дії» запустили програму е-резидентства для іноземців. Для отримання статусу е-резидента необхідно заповнити заявку в застосунку чи на порталі uResidency, що займає 5−10 хвилин. Після перевірки резидент отримує КЕП у консульстві, без візиту в Україну, та може відкрити ФОП онлайн.