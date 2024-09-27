Зростання ВВП, промислова інфляція, борги українців за мікрокредитами: головне за тиждень

Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України у другому кварталі 2024 року зріс на 3,7% порівняно з другим кварталом 2023 року. Індекс цін виробників промислової продукції відображає відпускні ціни підприємств. Він є одним із ключових індикаторів стану економіки та впливає на різні галузі виробництва.

Промислова інфляція в Україні уповільнилась до 31,2%

Промислова інфляція в Україні у серпні сповільнилася до 31,2% у річному вимірі.

Чистий прибуток банків перевищив 100 млрд цьогоріч

Чистий прибуток банків в Україні становив 106,1 млрд грн у січні-серпні 2024 року, що на 11,6% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Україна наближається до граничних можливостей на ринку ОВДП

Міністерство фінансів у бюджеті на наступний рік заклало лише 17 млрд грн на залучення від ОВДП. Це «чиста» сума, яка не враховує погашення за облігаціями, які вже перебувають у обігу. Про це розповів міністр фінансів Сергій Марченко.

ЄБРР знизив прогноз зростання ВВП України у 2025 році

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) зберіг прогноз зростання ВВП України у 2024 році на 3%, але погіршив його на 2025 рік із 6% до 4,7%.

НБУ представив план запровадження нового типу фінустанови — банку фінансової інклюзії

Національний банк України в разі прийняття законопроєкту № 12044 Верховною Радою дозволить акціонерним товариствам отримувати обмежену банківську ліцензію.

«Українська біржа» відновить торги за рішенням суду

Апеляційний суд підтримав «Українську біржу», рішення про анулювання її ліцензії призупинене.

Борги українців за мікрокредитами зросли у півтора рази з початку року

Українці заборгували 14,53 млрд грн мікрофінансовим організаціям цьогоріч. Від початку року сума боргу зросла у 1,5 рази. Цьогоріч українці взяли в мікрозайм 26,7 млрд грн — це 3,9 млн кредитних договорів.