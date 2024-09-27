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27 вересня 2024, 20:00

Зростання ВВП, промислова інфляція, борги українців за мікрокредитами: головне за тиждень

Зростання ВВП України у другому кварталі сповільнилося до 3,7% — Держстат

Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України у другому кварталі 2024 року зріс на 3,7% порівняно з другим кварталом 2023 року. Індекс цін виробників промислової продукції відображає відпускні ціни підприємств. Він є одним із ключових індикаторів стану економіки та впливає на різні галузі виробництва.

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Джерело: Мінфін
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