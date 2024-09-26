ЄБРР знизив прогноз зростання ВВП України у 2025 році

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) зберіг прогноз зростання ВВП України у 2024 році на 3%, але погіршив його на 2025 рік із 6% до 4,7%. Про це повідомляє пресслужба ЄБРР.

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Прогноз зростання на 2024 рік не змінився з попереднього звіту ЄБРР у травні, та трохи перевищує загальний прогноз зростання 2,8%, зроблений банком на цей рік для регіонів, в яких він веде діяльність (Центральна, Східна та Південно-Східна Європа, Кавказ, Туреччина, Центральна Азія, Південне та Східне Середземномор’я).

Однак у головній доповіді ЄБРР «Регіональні економічні перспективи» йдеться, що знищення потужностей з виробництва та передачі електроенергії впливає на економіку України і перервало стабільне зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) за чотири квартали, що змусило банк погіршити свій прогноз щодо зростання ВВП у 2025 році до 4,7% порівняно з 6% у травневому звіті.

Варто зазначити, що оновлений прогноз ЄБРР оптимістичніший, ніж уряду України (2,7%), МВФ (2,5−3,5%) і НБУ (4,1%).

Згідно зі звітом ЄБРР, українська економіка зросла приблизно на 6,5% в річному обчисленні в першому кварталі 2024 року після зростання на 5,3% у 2023 році, що знаменує часткове відновлення економіки після різкого падіння на початку великої війни у 2022 році.

Однак зростання сповільнилося з першого кварталу 2024 року через дефіцит електроенергії та вищу вартість імпортованої електроенергії.

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«Хоча Україна зараз забезпечила достатнє зовнішнє фінансування на весь 2024 рік, затримки з погодженням цих коштів у перші місяці року також створили невизначеність, що негативно вплинуло на обмінний курс», — йдеться у звіті

Зазначається, що гривня втратила близько 10% щодо долара США з моменту переходу від фіксованого обмінного курсу до керованого гнучкого курсу на початку жовтня 2023 року.

Інфляція

Інфляція, яка стабілізувалася нижче цільового рівня НБУ на рівні близько 5 відсотків у першій половині року, нещодавно знову почала зростати, досягнувши 5,8% у липні 2024 року.

«Короткострокові перспективи зростання економіки країни залишаються дуже невизначеними», — йдеться у звіті.

Експорт та дефіцит робочої сили

Також зазначається, що експортні перспективи України покращилися завдяки чорноморському експортному коридору вздовж узбережжя, який відкрився минулого року.

Це усунуло певну невизначеність щодо безпеки використання Чорного моря для експорту України сільськогосподарської продукції та інших масових товарів, таких як метали та руди. Але це покращення може бути нівельоване проблемами з електроенергією.

«Крім того, хоча міжнародні партнери України, можливо, покрили її зовнішнє фінансування на цей рік, картина на 2025 рік менш чітка. Ба більше, дефіцит робочої сили залишається гострим, а ризик додаткового руйнування інфраструктури та виробничих потужностей залишається», — додали у ЄБРР.

Зростання економіки у регіонах

У регіонах ЄБРР очікує зростання економіки на рівні 2,8% у 2024 році, що на 0,2 відсоткового пункту менше порівняно з попереднім прогнозом у травні, і зростання на 3,5% у 2025 році, що на 0,1 відсоткового пункту нижче попередньої оцінки.