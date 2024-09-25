Зростання ВВП України у другому кварталі сповільнилося до 3,7% — Держстат

Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України у другому кварталі 2024 року зріс на 3,7% порівняно з другим кварталом 2023 року. Про це свідчать попередні дані Державної служби статистики.

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Порівняно з попереднім кварталом, з урахуванням сезонного чинника, реальний ВВП за цей період збільшився на 0,2%.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що реальний ВВП України у першому кварталі 2024 року збільшився порівняно з попереднім кварталом на 1,2% (з урахуванням сезонного фактору), а порівняно з першим кварталом 2023 року — на 6,5%.

У липні Національний банк України покращив прогноз зростання ВВП України у 2024 році до 3,7%, проте трохи погіршив припущення щодо відновлення економіки у 2025−2026 роках — до 4−5% на рік.