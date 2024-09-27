Борги українців за мікрокредитами зросли у півтора рази з початку року

Українці заборгували 14,53 млрд грн мікрофінансовим організаціям цьогоріч. Від початку року сума боргу зросла у 1,5 рази. Про це свідчать дані Опендатабот.

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Цьогоріч українці взяли в мікрозайм 26,7 млрд грн — це 3,9 млн кредитних договорів.

Кількість договорів майже не змінилась, але помітно зросла сума позик: у 1,4 рази порівняно з минулим роком, до 6776 грн.

Так, у першому кварталі українці позичали у МФО, в середньому, 6875 грн, втім у другому кварталі сума позики зменшилась.

62% кредитів видаються строком від 3 місяців до року. На короткострокові позики до місяця припадає лише 17% кредитів. У 8% мікропозики беруться на 3+ років.

96% мікропозик цьогоріч беруться онлайн.

Кредити онлайн