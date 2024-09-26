НБУ представив план запровадження нового типу фінустанови — банку фінансової інклюзії

Національний банк України в разі прийняття законопроєкту № 12044 Верховною Радою дозволить акціонерним товариствам отримувати обмежену банківську ліцензію. Про це повідомляє пресслужба НБУ .

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Зазначається, що це дасть змогу вирішити питання доступу населення та малого бізнесу до фінансових послуг у віддалених, малонаселених територіях, у зонах, наближених до військових дій, та на звільнених територіях.

«Отже, на українському фінансовому ринку з’явиться новий тип банківської установи — банк фінансової інклюзії (БФІ)», — йдеться у повідомленні регулятора.

Для чого потрібні банки фінансової інклюзії

Обмежена банківська ліцензія дає можливість великим роздрібним та поштовим компаніям, які мають компетенцію обслуговування великої кількісті клієнтів та відділень, створити окрему юридичну особу — банк фінансової інклюзії, щоб, використовуючи наявну інфраструктуру, надавати фінансові послуги населенню та дрібному бізнесу.

У НБУ зазначили, що через повномасштабне вторгнення питання доступності фінансових послуг у певних регіонах є особливо гостре. Це стосується прифронтових та деокупованих територій, на яких через безпекові ризики немає банківських відділень та повноцінно не працюють дистанційні банківські канали внаслідок перебоїв зі зв’язком.

«БФІ збільшать можливість отримання клієнтами якісних та безпечних фінансових послуг. Як наслідок, це матиме позитивний ефект для соціально-економічного розвитку регіону та країни в цілому», — заявив Нацбанк.

Вимоги до БФІ

Обмежена банківська ліцензія передбачає, що акціонерне товариство, яке отримає статус БФІ, має відповідати всім пруденційним вимогам і нормативам та виконувати ліцензійні вимоги Національного банку.

Водночас для забезпечення фокуса на клієнтах-фізособах та малому бізнесу БФІ будуть обмежені у проведенні операцій з іншими сегментами клієнтів (середнім та великим бізнесом) та операцій на ринках капіталу.

Також встановлюватимуться обмеження щодо загального обсягу кредитних коштів, які можуть надаватись одному позичальнику.

Щоб отримати статус банку фінансової інклюзії, юридична особа, крім стандартного пакета документів для отримання банківської ліцензії, має подати до НБУ стратегію банку фінансової інклюзії та бізнес-план на три роки.

Ці документи обов’язково мають містити детальний опис розвитку фінансової інклюзії, в тому числі планову структуру клієнтської бази за сегментами клієнтів, території обслуговування, в тому числі на малонаселених та важкодоступних територіях, плани з розвитку каналів надання послуг, які б сприяли забезпеченню фінансової інклюзії.

За розрахунками Світового банку, рівень фінансової інклюзії - охоплення населення фінансовими послугами — в Україні у 2021 році становив 84%, що на 11 в. п. менше, ніж цільові 95%.

Коментар Пишного

«Повномасштабне вторгнення спричинило зменшення мережі банківських відділень та банкоматів через руйнування або зупинення роботи, втрату рентабельності, відсутності зв’язку, електроенергії тощо.

За 2022 рік у цілому закрилося 1349 відділень, водночас навантаження на існуючі відділення збільшилось. Поступово банки припинили скорочення мережі, зумовлене повномасштабним вторгненням, однак рівень фінансової інклюзії все ще далекий від бажаного.

Банк фінансової інклюзії дасть змогу нашим громадянам отримати доступ до основних фінансових продуктів, таких як зняття готівки, валютообмінні операції, платежі, заощадження та кредити по всій країні", — прокоментував голова НБУ України Андрій Пишний.