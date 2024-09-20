В Україні заблокували нові мобільні застосунки із нелегальними азартними іграми

В Україні заблокували 31 мобільний застосунок із нелегальними азартними іграми: 19 на платформі Google Play та 12 в App Store. Про це повідомляє Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Регулятор нагадав, що протидія негативним наслідкам функціонування азартних ігор у мережі Інтернет посилилася після рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 квітня 2024 року «Щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі Інтернет».

РНБО прийняв це рішення, щоб захистити права і законні інтереси громадян України та не допустити використання особливостей сфери азартних ігор державою-агресором.

«На сьогодні саме нелегальні оператори азартних ігор, у порушення вимог законодавства, використовують сервіси Google для популяризації своїх послуг та безпосереднього надання таких послуг через мобільні додатки», — зазначив Регулятор.

Своєю чергою віцепрем'єр із інновацій, розвитку освіти, науки і технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров додав, що ще 31 застосунок онлайн-казино заблоковано в Google Play та App Store за зверненням Мінцифри.

«Щодо Apple. Раніше App Store заблокував 50 застосунків, зараз — ще 12 — завдяки вашим листам», — повідомив Федоров.