Користувачі «Київстару» скаржаться на проблеми зі зв’язком та інтернетом (оновлено)

У четвер, 19 вересня, користувачі «Київстару» почали скаржитися на збій у роботі мобільного оператора. У деяких людей проблеми зі зв’язком та інтернетом. Про це свідчать коментарі абонентів під постом «Київстар» у Facebook.

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Проблеми зокрема спостерігаються у Харківській області, Черкасах, Кривому Розі, Чернігові та області, Запоріжжі, Кіровоградській області тощо.

У «Київстар» не кажуть, що стало причиною збою, але пишуть, що компанія працює над поліпшенням мережі.

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«Сьогодні стався технічний збій у роботі деяких сервісів мережі „Київстар“. Наші фахівці вже виявили проблему та оперативно працюють над усуненням наслідків», — пояснили у «Київстар».

Наразі все повинно працювати без збоїв.