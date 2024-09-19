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19 вересня 2024, 11:32

Користувачі «Київстару» скаржаться на проблеми зі зв’язком та інтернетом (оновлено)

У четвер, 19 вересня, користувачі «Київстару» почали скаржитися на збій у роботі мобільного оператора. У деяких людей проблеми зі зв’язком та інтернетом. Про це свідчать коментарі абонентів під постом «Київстар» у Facebook.

У четвер, 19 вересня, користувачі «Київстару» почали скаржитися на збій у роботі мобільного оператора.
Фото: slovoidilo.ua

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Проблеми зокрема спостерігаються у Харківській області, Черкасах, Кривому Розі, Чернігові та області, Запоріжжі, Кіровоградській області тощо.

У «Київстар» не кажуть, що стало причиною збою, але пишуть, що компанія працює над поліпшенням мережі.

Оновлено

«Сьогодні стався технічний збій у роботі деяких сервісів мережі „Київстар“. Наші фахівці вже виявили проблему та оперативно працюють над усуненням наслідків», — пояснили у «Київстар».

Наразі все повинно працювати без збоїв.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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gorobezus
gorobezus
19 вересня 2024, 11:38
#
Эстонские новости, все уже закончилось как час, и только написали
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