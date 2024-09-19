У четвер, 19 вересня, користувачі «Київстару» почали скаржитися на збій у роботі мобільного оператора. У деяких людей проблеми зі зв’язком та інтернетом. Про це свідчать коментарі абонентів під постом «Київстар» у Facebook.
19 вересня 2024, 11:32
Користувачі «Київстару» скаржаться на проблеми зі зв’язком та інтернетом (оновлено)
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Проблеми зокрема спостерігаються у Харківській області, Черкасах, Кривому Розі, Чернігові та області, Запоріжжі, Кіровоградській області тощо.
У «Київстар» не кажуть, що стало причиною збою, але пишуть, що компанія працює над поліпшенням мережі.
Оновлено
«Сьогодні стався технічний збій у роботі деяких сервісів мережі „Київстар“. Наші фахівці вже виявили проблему та оперативно працюють над усуненням наслідків», — пояснили у «Київстар».
Наразі все повинно працювати без збоїв.
Джерело: Мінфін
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