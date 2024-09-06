Реструктуризація євробондів, міжнародні резерви зросли, НБУ пропонує замінити «копійки» на «шаги»: головне за тиждень

Україна оголосила про успішне завершення операції з реструктуризації боргу та проведення розрахунків за тринадцятьма серіями державних єврооблігацій та гарантованих державою єврооблігацій, випущених Укравтодором.

Fitch підвищило рейтинг України в національній валюті після реструктуризації боргу за єврооблігаціями

Міжнародне агентство Fitch Ratings підвищило довгостроковий рейтинг України в національній валюті з «CCC-» до «CCC+». У той же час, агентство підтвердило довгостроковий рейтинг в іноземній валюті на рівні «RD» (обмежений дефолт).

Міжнародні резерви зросли у серпні вперше за п'ять місяців — Forbes

Міжнародні резерви України у серпні зросли на $5 млрд до $42 млрд, свідчать розрахунки Forbes Ukraine.

Уряд готує нові правила продажу державних банків