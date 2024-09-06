Україна завершила реструктуризацію облігацій на понад $20 мільярдів
Реструктуризація євробондів, міжнародні резерви зросли, НБУ пропонує замінити «копійки» на «шаги»: головне за тиждень
Україна оголосила про успішне завершення операції з реструктуризації боргу та проведення розрахунків за тринадцятьма серіями державних єврооблігацій та гарантованих державою єврооблігацій, випущених Укравтодором.
Fitch підвищило рейтинг України в національній валюті після реструктуризації боргу за єврооблігаціями
Міжнародне агентство Fitch Ratings підвищило довгостроковий рейтинг України в національній валюті з «CCC-» до «CCC+». У той же час, агентство підтвердило довгостроковий рейтинг в іноземній валюті на рівні «RD» (обмежений дефолт).
Міжнародні резерви зросли у серпні вперше за п'ять місяців — Forbes
Міжнародні резерви України у серпні зросли на $5 млрд до $42 млрд, свідчать розрахунки Forbes Ukraine.
Уряд готує нові правила продажу державних банків
Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт N11474 про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків. Про це повідомив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Трейдери готуються до зниження євро — Bloomberg
Трейдери опціонів налаштовані на зниження євро, оскільки підвищення курсу валюти до річного максимуму може вичерпатися.
В Україні розпочався бета-тест «Національного кешбеку»: як узяти участь
В Україні розпочався бета-тест «Національного кешбеку» до якого можна долучитися за допомогою застосунку «Дія».
Нацбанк пропонує відмовитись від назви «копійка»
Національний банк пропонує замінити назву «копійка» на «шаг», що використовувалось в Україні у XVI-XVII ст. В НБУ вважають, що це відновить історичну справедливість й сприятиме дерусифікації та відродженню національних традицій у грошовому обігу України.
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