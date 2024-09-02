В Україні розпочався бета-тест «Національного кешбеку» до якого можна долучитися за допомогою застосунку «Дія». Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.
В Україні розпочався бета-тест «Національного кешбеку»: як узяти участь
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Як узяти участь у тесті
«Щоб долучитись до програми, спочатку відкрийте спеціальний рахунок в банку — у застосунку, на сайті або у відділенні. Далі в „Дії“ оберіть послугу Національний кешбек, а потім доєднайте й активуйте картку, на яку буде нараховуватись компенсація», — йдеться у повідомленні.
Кошти надходитимуть на картку щомісяця. Відстежувати їх можна також через «Дію», а витрачати на комунальні, медичні послуги, транспорт, мобільний зв’язок, спорт, кіно тощо.
Також гроші можна буде задонатити на Сили оборони або купити військові облігації.
Скільки компаній вже долучились
За словами міністерки економіки Юлії Свириденко, у програмі кешбек нараховують вже 7 торгових мереж, а в процесі приєднання — ще 40 закладів торгівлі. Крім того, вже зареєстровано 38 тисяч товарів від 600 українських виробників.
Серед товарів продукти харчування, ліки, одяг, побутова хімія і косметика, господарські товари, будівельні матеріали, меблі, іграшки і багато інших українського виробництва.
«Тепер українці можуть у кілька кліків у смартфоні долучитись до програми Нацкешбек і раз на місяць отримувати компенсацію за купівлю товарів українського виробництва. Усе буде просто та зручно», — зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Програма перший місяць працюватиме у форматі бета-тесту, перевірятиметься її функціонал. Виробники та продавці українських товарів також ще можуть доєднатись до Нацкешбеку через портал Дія. Для них це можливість збільшити попит та залучити нових клієнтів.
Нагадаємо, що українські виробники з 24 серпня можуть подавати заявки на участь в програмі «Національний кешбек» через портал Дія.
Коментарі - 17
Ни одна торговая сеть не имеющая штата айти к этому не подключится.
Но в целом, а чего ожидать от зеленой инициативы.
«Знали бы вы как это по каличному сделано»
Как сделано — знаем лучше вашего.
Производители в «ДИЕ» регистрируют товары по EAN-коду
Магазины в «ДИЕ» регистрируют платёжные терминалы,
указывая номер РРО, Merchant ID и Terminal ID.
И это все действия…
Программисты на стороне производителя или продавца не нужны от слова вообще,
а вот парочка менеджеров для правильного заполнения необходимых форм в ДИЕ
будут плотно загружены работой несколько дней — зависит от номенклатуры или
количества платёжных терминалов …
А по поводу вашего «Ще когось треба заоохочувати...»
Пускай откроют границы на неделю. Узнают сколько у нас патриотов осталось.
А у бедных просто нет денег даже что бы одну позицию завести.
И зачем государству знать, что и в каком количестве покупают украинцы? Хм…
ничего не будет знать о твоём рационе питания…
Государство начисляет кешбек исключительно покупателю,
а не производителю или торговой сети…
Поддержка местного товаропроизводителя заключается в предположении,
что меркантильные украинцы позарятся на 10% кешбека и станут больше
покупать товаров украинских производителей, а не импорт…
Будь який ФОП може перейти з ЕП на загальну систему. За своїм бажанням звісно.
Это создает им конкурентное преимущество перед мелкими продавцами торгующими теми же украинскими товарами
Ти забуваєш що у ФОП на ЕП вже багато років є конкурентна перевага у вигляді ЕП. І вона залишається.
Более того, мелкий бизнес ожидает падение продаж этих товаров из-за введения этой государственной инициативы.
як вже писав вище ніхто не забороняє перейти на загальну систему і гребти гроші лопатою так само як і Сільпо.
Скоріш навпаки
А что по мелкому и среднему бизнесу, им не нужна поддержка?
Хто сказав що це взагалі підтримка продавців чи покупців? Навіть за назвою це — програма підтримки виробників. А попутно вирішує ще деякі питання по примусу продавців до переходу на білу сторону.
Получается государство выделяет деньги стимулируя увеличения продаж у более крупных продавцов в ущерб мелким?
не можу уявити як ви прийшли до такого висновку.