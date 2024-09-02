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2 вересня 2024, 16:31

В Україні розпочався бета-тест «Національного кешбеку»: як узяти участь

В Україні розпочався бета-тест «Національного кешбеку» до якого можна долучитися за допомогою застосунку «Дія». Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

В Україні розпочався бета-тест «Національного кешбеку» до якого можна долучитися за допомогою застосунку «Дія».

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Як узяти участь у тесті

«Щоб долучитись до програми, спочатку відкрийте спеціальний рахунок в банку — у застосунку, на сайті або у відділенні. Далі в „Дії“ оберіть послугу Національний кешбек, а потім доєднайте й активуйте картку, на яку буде нараховуватись компенсація», — йдеться у повідомленні.

Кошти надходитимуть на картку щомісяця. Відстежувати їх можна також через «Дію», а витрачати на комунальні, медичні послуги, транспорт, мобільний зв’язок, спорт, кіно тощо.

Також гроші можна буде задонатити на Сили оборони або купити військові облігації.

Скільки компаній вже долучились

За словами міністерки економіки Юлії Свириденко, у програмі кешбек нараховують вже 7 торгових мереж, а в процесі приєднання — ще 40 закладів торгівлі. Крім того, вже зареєстровано 38 тисяч товарів від 600 українських виробників.

Серед товарів продукти харчування, ліки, одяг, побутова хімія і косметика, господарські товари, будівельні матеріали, меблі, іграшки і багато інших українського виробництва.

«Тепер українці можуть у кілька кліків у смартфоні долучитись до програми Нацкешбек і раз на місяць отримувати компенсацію за купівлю товарів українського виробництва. Усе буде просто та зручно», — зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Програма перший місяць працюватиме у форматі бета-тесту, перевірятиметься її функціонал. Виробники та продавці українських товарів також ще можуть доєднатись до Нацкешбеку через портал Дія. Для них це можливість збільшити попит та залучити нових клієнтів.

Нагадаємо, що українські виробники з 24 серпня можуть подавати заявки на участь в програмі «Національний кешбек» через портал Дія.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 17

+
+41
Олександр Грицкевич
Олександр Грицкевич
2 вересня 2024, 16:37
#
Девальвація + інфляція — національний кешбек = все одно ми в мінусі від цих всіх геніальних рішень :)
+
+45
Strain
Strain
2 вересня 2024, 16:57
#
Знали бы вы как это по каличному сделано под капотом всей этой программы.
Ни одна торговая сеть не имеющая штата айти к этому не подключится.
Но в целом, а чего ожидать от зеленой инициативы.
+
+15
Riojas
Riojas
2 вересня 2024, 17:43
#
Ради интереса, как это технически устроено? Идентификация клиента по платежной карте, учитывая что «кешбек» может быть открыт в другом банке?
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
2 вересня 2024, 18:35
#
Strain
«Знали бы вы как это по каличному сделано»

Как сделано — знаем лучше вашего.
Производители в «ДИЕ» регистрируют товары по EAN-коду
Магазины в «ДИЕ» регистрируют платёжные терминалы,
указывая номер РРО, Merchant ID и Terminal ID.
И это все действия…

Программисты на стороне производителя или продавца не нужны от слова вообще,
а вот парочка менеджеров для правильного заполнения необходимых форм в ДИЕ
будут плотно загружены работой несколько дней — зависит от номенклатуры или
количества платёжных терминалов …
+
0
Три літри
Три літри
2 вересня 2024, 19:08
#
Та навіть зовні видно якими ногами це все написано
+
+26
Taras35
Taras35
2 вересня 2024, 16:58
#
Цікава ідея. Ще когось треба заоохочувати компенсацією купувати українські товари на третьому році війни… Якщо допоможе то нехай. Незрозуміло правда як це компенсує податки і ціни підняті. Але хай буде. Може комусь пригодиться.
+
+113
Strain
Strain
2 вересня 2024, 17:00
#
Я уже раз купил украинский планшет. Кажется «Импрешин пад». Не зря контора закрылась. Сплошной брак.

А по поводу вашего «Ще когось треба заоохочувати...»
Пускай откроют границы на неделю. Узнают сколько у нас патриотов осталось.
+
0
Taras35
Taras35
2 вересня 2024, 17:13
#
За теж щоб границі були відкриті тільки тоді чесно щодо солдат, які воюють, — ніякої компенсації за втрачене майно хто його не захищає.
+
0
godvinik
godvinik
2 вересня 2024, 19:55
#
Випустили 10 млн клієнтів із країни, а тепер заманюють
+
0
torn
torn
2 вересня 2024, 18:31
#
Это программа поддержки для торговых сетей? Так у сетей и так все хорошо, там монополии, они бедных производителей обдирают как хотят. А что по мелкому и среднему бизнесу, им не нужна поддержка? Получается государство выделяет деньги стимулируя увеличения продаж у более крупных продавцов в ущерб мелким?
+
0
Dmitrik7
Dmitrik7
2 вересня 2024, 18:50
#
Они и не бедных обдирают :)
А у бедных просто нет денег даже что бы одну позицию завести.

И зачем государству знать, что и в каком количестве покупают украинцы? Хм…
+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
2 вересня 2024, 19:06
#
Покупай всё исключительно за наличку и государство
ничего не будет знать о твоём рационе питания…
+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
2 вересня 2024, 18:51
#
Torn

Государство начисляет кешбек исключительно покупателю,
а не производителю или торговой сети…

Поддержка местного товаропроизводителя заключается в предположении,
что меркантильные украинцы позарятся на 10% кешбека и станут больше
покупать товаров украинских производителей, а не импорт…
+
0
torn
torn
2 вересня 2024, 19:16
#
Но купить эти товары можно только у участников программы, где есть условие работы на общей системе налогообложения. То есть не все субъекты торговли допущены к программе, а только самые крупные. Это создает им конкурентное преимущество перед мелкими продавцами торгующими теми же украинскими товарами. Более того, мелкий бизнес ожидает падение продаж этих товаров из-за введения этой государственной инициативы.
+
0
Три літри
Три літри
2 вересня 2024, 20:43
#
То есть не все субъекты торговли допущены к программе, а только самые крупные

Будь який ФОП може перейти з ЕП на загальну систему. За своїм бажанням звісно.

Это создает им конкурентное преимущество перед мелкими продавцами торгующими теми же украинскими товарами

Ти забуваєш що у ФОП на ЕП вже багато років є конкурентна перевага у вигляді ЕП. І вона залишається.

Более того, мелкий бизнес ожидает падение продаж этих товаров из-за введения этой государственной инициативы.

як вже писав вище ніхто не забороняє перейти на загальну систему і гребти гроші лопатою так само як і Сільпо.
+
0
Три літри
Три літри
2 вересня 2024, 19:09
#
Это программа поддержки для торговых сетей?

Скоріш навпаки

А что по мелкому и среднему бизнесу, им не нужна поддержка?

Хто сказав що це взагалі підтримка продавців чи покупців? Навіть за назвою це — програма підтримки виробників. А попутно вирішує ще деякі питання по примусу продавців до переходу на білу сторону.

Получается государство выделяет деньги стимулируя увеличения продаж у более крупных продавцов в ущерб мелким?

не можу уявити як ви прийшли до такого висновку.
+
0
godvinik
godvinik
2 вересня 2024, 19:57
#
Это опять спущено от глобалюков под соусом поддержки внедрение цифрового гулага и тотального контроля
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