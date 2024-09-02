В Україні розпочався бета-тест «Національного кешбеку»: як узяти участь

В Україні розпочався бета-тест «Національного кешбеку» до якого можна долучитися за допомогою застосунку «Дія». Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Як узяти участь у тесті

«Щоб долучитись до програми, спочатку відкрийте спеціальний рахунок в банку — у застосунку, на сайті або у відділенні. Далі в „Дії“ оберіть послугу Національний кешбек, а потім доєднайте й активуйте картку, на яку буде нараховуватись компенсація», — йдеться у повідомленні.

Кошти надходитимуть на картку щомісяця. Відстежувати їх можна також через «Дію», а витрачати на комунальні, медичні послуги, транспорт, мобільний зв’язок, спорт, кіно тощо.

Також гроші можна буде задонатити на Сили оборони або купити військові облігації.

Скільки компаній вже долучились

За словами міністерки економіки Юлії Свириденко, у програмі кешбек нараховують вже 7 торгових мереж, а в процесі приєднання — ще 40 закладів торгівлі. Крім того, вже зареєстровано 38 тисяч товарів від 600 українських виробників.

Серед товарів продукти харчування, ліки, одяг, побутова хімія і косметика, господарські товари, будівельні матеріали, меблі, іграшки і багато інших українського виробництва.

«Тепер українці можуть у кілька кліків у смартфоні долучитись до програми Нацкешбек і раз на місяць отримувати компенсацію за купівлю товарів українського виробництва. Усе буде просто та зручно», — зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Програма перший місяць працюватиме у форматі бета-тесту, перевірятиметься її функціонал. Виробники та продавці українських товарів також ще можуть доєднатись до Нацкешбеку через портал Дія. Для них це можливість збільшити попит та залучити нових клієнтів.

Нагадаємо, що українські виробники з 24 серпня можуть подавати заявки на участь в програмі «Національний кешбек» через портал Дія.