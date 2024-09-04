Міжнародні резерви України у серпні зросли на $5 млрд до $42 млрд, свідчать розрахунки Forbes Ukraine. Національний банк має опублікувати відповідні фактичні дані пізніше цього тижня.
Міжнародні резерви зросли у серпні вперше за п'ять місяців — Forbes
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Видання зазначає, що відновлення міжнародних резервів є важливим позитивним сигналом для валютного ринку, що свідчить про спроможність НБУ згладжувати надмірні коливання обмінного курсу.
Головним чинником зростання резервів у серпні було надходження $8,4 млрд зовнішньої фінансової допомоги від ЄС і США.
Сальдо інтервенцій НБУ із продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку у серпні скоротилося до $2,7 млрд.
Таким чином (з урахуванням помірних боргових виплат та інших чинників), міжнародні резерви НБУ у серпні зросли приблизно на $5 млрд.
Це означає, що міжнародні резерви відновилися до $42 млрд — рівня квітня 2024 року. До цього міжнародні резерви НБУ скорочувалися 5 місяців поспіль.
Поточний обсяг міжнародних резервів значно перевищує 5 місяців майбутнього імпорту товарів і послуг, що є високим показником.
Коментарі - 5
Тепер вже заживемо:)
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