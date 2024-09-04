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4 вересня 2024, 13:25

Міжнародні резерви зросли у серпні вперше за п'ять місяців — Forbes

Міжнародні резерви України у серпні зросли на $5 млрд до $42 млрд, свідчать розрахунки Forbes Ukraine. Національний банк має опублікувати відповідні фактичні дані пізніше цього тижня.

Міжнародні резерви України у серпні зросли на $5 млрд до $42 млрд, свідчать розрахунки Forbes Ukraine.

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Видання зазначає, що відновлення міжнародних резервів є важливим позитивним сигналом для валютного ринку, що свідчить про спроможність НБУ згладжувати надмірні коливання обмінного курсу.

Головним чинником зростання резервів у серпні було надходження $8,4 млрд зовнішньої фінансової допомоги від ЄС і США.

Сальдо інтервенцій НБУ із продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку у серпні скоротилося до $2,7 млрд.

Таким чином (з урахуванням помірних боргових виплат та інших чинників), міжнародні резерви НБУ у серпні зросли приблизно на $5 млрд.

Це означає, що міжнародні резерви відновилися до $42 млрд — рівня квітня 2024 року. До цього міжнародні резерви НБУ скорочувалися 5 місяців поспіль.

Поточний обсяг міжнародних резервів значно перевищує 5 місяців майбутнього імпорту товарів і послуг, що є високим показником.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5

+
0
Smerch747
Smerch747
4 вересня 2024, 14:43
#
Ну ж бо. Біля кожної просадки в 1−2млрд була паніка і хайп. А тут все відіграли і повна тиша…
+
+15
Kharakternyk
Kharakternyk
4 вересня 2024, 14:47
#
А шо тут добавити?
Тепер вже заживемо:)
+
+24
Qwerty1999
Qwerty1999
4 вересня 2024, 15:52
#
Хорошо продаются только негативные новости и страшилки.
+
0
Kikudzuki
Kikudzuki
4 вересня 2024, 15:56
#
Ага!.. У вас выросли валютные резервы? Тогда мы идём к вам!.. (покупать $) 🤣🤣🤣
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
4 вересня 2024, 16:51
#
Да уж…
Направляйтесь сразу на институтскую и требуйте наличными…
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