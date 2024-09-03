Трейдери готуються до зниження євро — Bloomberg

Трейдери опціонів налаштовані на зниження євро , оскільки підвищення курсу валюти до річного максимуму може вичерпатися. Про це повідомляє Bloomberg.

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Одномісячні розвороти ризику для пари євро-долар впали нижче нуля, що свідчить про те, що премія для захисту від зниження загальної валюти починає зростати. Цей барометр ринкового позиціювання та настроїв зріс минулого тижня до найвищого рівня з кінця 2020 року на користь євро.

«Зменшення ризику зміни курсу євро/долар свідчить про те, що ринки дедалі більше насторожено ставляться до довготривалості ралі», — сказав Крістоффер К'єр Лумхольт, керівник відділу досліджень валютних курсів Danske Bank у Копенгагені.

За його словами, будь-яке подальше зростання буде гарною можливістю для продажу євро.

Сповільнення зростання євро

Зростання євро вже сповільнюється. У понеділок європейська валюта впала до $1,1042, найнижчого рівня з 19 серпня, після того, як минулого тижня піднялася до річного максимуму в $1,1202.

Очікуване покращення даних щодо робочих місць у США, яке має відбутися пізніше цього тижня, може посилити тиск на зниження євро, оскільки це пом’якшить очікування щодо агресивного зниження ставки ФРС в найближчі місяці, що негативно вплинуло на долар.

Згідно з даними CFTC, минулого місяця інвестори кинулися в євро, а минулого тижня хедж-фонди підвищили свої ставки на зміцнення євро до найвищого рівня за більш ніж рік.

«Якщо дані щодо зайнятості в США цього тижня вкажуть на м'яку посадку на ринку праці, ф'ючерси на фонди ФРС повинні скоригуватися вище на користь долара, що скоротить спекулятивне позиціювання євро», — зазначив Еліас Хаддад, старший ринковий стратег Brown Brothers Harriman.