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3 вересня 2024, 12:11

Трейдери готуються до зниження євро — Bloomberg

Трейдери опціонів налаштовані на зниження євро, оскільки підвищення курсу валюти до річного максимуму може вичерпатися. Про це повідомляє Bloomberg.

Трейдери опціонів налаштовані на зниження євро, оскільки підвищення курсу валюти до річного максимуму може вичерпатися.

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Одномісячні розвороти ризику для пари євро-долар впали нижче нуля, що свідчить про те, що премія для захисту від зниження загальної валюти починає зростати. Цей барометр ринкового позиціювання та настроїв зріс минулого тижня до найвищого рівня з кінця 2020 року на користь євро.

«Зменшення ризику зміни курсу євро/долар свідчить про те, що ринки дедалі більше насторожено ставляться до довготривалості ралі», — сказав Крістоффер К'єр Лумхольт, керівник відділу досліджень валютних курсів Danske Bank у Копенгагені.

За його словами, будь-яке подальше зростання буде гарною можливістю для продажу євро.

Сповільнення зростання євро

Зростання євро вже сповільнюється. У понеділок європейська валюта впала до $1,1042, найнижчого рівня з 19 серпня, після того, як минулого тижня піднялася до річного максимуму в $1,1202.

Очікуване покращення даних щодо робочих місць у США, яке має відбутися пізніше цього тижня, може посилити тиск на зниження євро, оскільки це пом’якшить очікування щодо агресивного зниження ставки ФРС в найближчі місяці, що негативно вплинуло на долар.

Згідно з даними CFTC, минулого місяця інвестори кинулися в євро, а минулого тижня хедж-фонди підвищили свої ставки на зміцнення євро до найвищого рівня за більш ніж рік.

«Якщо дані щодо зайнятості в США цього тижня вкажуть на м'яку посадку на ринку праці, ф'ючерси на фонди ФРС повинні скоригуватися вище на користь долара, що скоротить спекулятивне позиціювання євро», — зазначив Еліас Хаддад, старший ринковий стратег Brown Brothers Harriman.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
+15
bonv
bonv
3 вересня 2024, 13:37
#
Цікаво…
+
+15
bonv
bonv
3 вересня 2024, 13:48
#
Китай, друга найбільша економіка світу, досі не може оговтатися від наслідків надто жорсткого «ковідного» карантину. За деякими ознаками економічна ситуація в країні навіть погіршується, що змушує населення виходити на протести.
Якщо Китай зануриться у повномасштабну економічну кризу, це неодмінно позначиться на загальносвітовій екоономіці. На початку серпня у світі вже стався частковий обвал фондових ринків, який найбільше зачепив Японію, але дісталося загалом усім.
+
0
RussellUA
RussellUA
3 вересня 2024, 13:59
#
Тому моя віра в долар 😁
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