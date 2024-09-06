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6 вересня 2024, 9:27

Fitch підвищило рейтинг України в національній валюті після реструктуризації боргу за єврооблігаціями

Міжнародне агентство Fitch Ratings підвищило довгостроковий рейтинг України в національній валюті з «CCC-» до «CCC+». У той же час, агентство підтвердило довгостроковий рейтинг в іноземній валюті на рівні «RD» (обмежений дефолт). Про це йдеться у повідомленні Fitch.

Міжнародне агентство Fitch Ratings підвищило довгостроковий рейтинг України в національній валюті з «CCC-» до «CCC+».
Фото: wikipedia.org

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Підвищення рейтингу відображає успішне завершення реструктуризації боргу України в єврооблігаціях під час продовження обслуговування її боргових зобов'язань у гривні, заявили в агентстві.

Fitch вважає, що успішне завершення реструктуризації боргу України в єврооблігаціях є лише частиною одного ширшого епізоду реструктуризації, який триває, оскільки уряд оголосив про припинення інших платежів.

«Таким чином, довгостроковий рейтинг України залишиться на рівні „RD“ доти, доки Fitch не визнає, що обміни завершені, а відносини зі значною більшістю зовнішніх комерційних кредиторів нормалізуються», — йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо

28 серпня власники всіх державних єврооблігацій та гарантованих державою єврооблігацій Укравтодору загальною вартістю $20,47 млрд ($24,3 млрд з врахуванням капіталізованих відсотків) проголосували за запропоновану реструктуризацію єврооблігацій України та гарантованих державою облігацій Укравтодору.

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Україна в серпні 2022 року домовилася про відстрочку на два роки погашення та виплату відсотків за 13 випусками суверенних єврооблігацій загальною номінальною вартістю $17,26 млрд та €2,25 млрд, а також перегляду умов щодо ВВП-варантів.

У строк до липня 2024-го підлягали погашенню три випуски єврооблігацій України на загальну суму понад $3 млрд: 1 вересня 2022 року — на $912,35 млн, 1 вересня 2023-го — на $1 млрд 355,23 млн і 1 лютого 2024 року — на $750 млн.

Перший раунд діалогу Мінфіну з комітетом кредиторів оприлюднено Лондонською фондовою біржею 17 червня. Уряд представив два варіанти реструктуризації.

22 липня Україна досягла принципових домовленостей з Комітетом власників єврооблігацій. За угодою, існуючі єврооблігації в обігу будуть обміняні на пакет нових єврооблігацій із номінальним зниженням вартості боргу на 37% на початковому етапі та зниженням чистої приведеної вартості боргу на близько 60%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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