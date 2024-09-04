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4 вересня 2024, 14:42

Україна завершила реструктуризацію облігацій на понад $20 мільярдів

Україна оголосила про успішне завершення операції з реструктуризації боргу та проведення розрахунків за тринадцятьма серіями державних єврооблігацій та гарантованих державою єврооблігацій, випущених Укравтодором. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Україна оголосила про успішне завершення операції з реструктуризації боргу та проведення розрахунків за тринадцятьма серіями державних єврооблігацій та гарантованих державою єврооблігацій, випущених Укравтодором.
Фото: pixabay.com

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«Ця транзакція була здійснена з метою відновлення боргової стійкості, збереження макрофінансової стабільності та збільшення ресурсів державного бюджету в умовах продовження російської військової агресії проти України», — йдеться у повідомленні.

Процес реструктуризації включав обмін тринадцяти серій державних єврооблігацій і однієї серії гарантованих державою єврооблігацій Укравтодору на суму близько $20,5 млрд (приблизно $24 млрд з урахуванням капіталізованих відсотків) на вісім нових серій єврооблігацій із номінальною вартістю $15,2 млрд.

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Скорочення держборгу

В результаті цієї угоди державний та гарантований державою борг України скорочено на близько $9 млрд.

Це означає номінальне зниження вартості боргу на 37% з першого дня дії угоди і зниження чистої приведеної вартості боргу на близько 60% (при ставці дисконтуванні 14%).

«Це одне з найбільших списань боргу у нещодавніх реструктуризаціях суверенного боргу», — зазначили у міністерстві.

За даними Мінфіну, боргові виплати зменшуються на 93%, що призведе до економії $11,4 млрд протягом наступних трьох років. Окрім цього, витрати на обслуговування і погашення боргу до 2033 року зменшаться на 77%, що дозволить заощадити загалом $22,8 млрд.

Академія «Мінфін»: Інвестування в ОВДП

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 8

+
+38
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
4 вересня 2024, 15:44
#
Кинули инвесторов на миллиарды долларов, потом будут бегать за новыми долгами …

Почему-то МВФ не списал тоже 37%. Или правительство других стран. Общая сумма то не 20, а 155 млрд.
+
+9
SAndreyS
SAndreyS
4 вересня 2024, 16:18
#
Вот просто взяли и кинули? Войны же нет, правда? С логикой у вас большие проблемы или с чесностью…
+
+53
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
4 вересня 2024, 16:24
#
Если война то можно было рассмотреть вопрос рассрочек . тут кинули .

почему МВФ нам не списал ? германия ? И другие ? Или война у нас только для частных инвесторов ?
+
0
Rubi0
Rubi0
4 вересня 2024, 16:54
#
Рейтерс уже написало статью по этому поводу, пришел представитель дома Ротшильдов с серной толстой папочкой и все всем объяснил почему так. Н — независимость. https://www.reuters.com/markets/europe/conflict-creditors-car-crash-how-ukraine-clinched-wartime-debt-restructuring-2024−09−03/
+
+53
Алексей Сахаров
Алексей Сахаров
4 вересня 2024, 16:14
#
Вітаю шанувальників вкладатися в ОВДП, і інші пірамідальні активи, як що так піде далі, гроші просто згорять… як що кинули закордонних інвесторів, то що буде з внутрішніми
+
0
SAndreyS
SAndreyS
4 вересня 2024, 16:18
#
Все нормально будет.
+
+68
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
4 вересня 2024, 16:25
#
Что именно нормально будет ? типа тут списали, а там железно выполнят ?

вы даете какие то личные гарантии ?
+
0
My Name
My Name
4 вересня 2024, 17:11
#
Ахах, ну порівнювати ОВДП з пірамідами це взагалі не розуміти нічого в цих інструментах.

А ну приведіть приклад хоч одного випадку невиплати за ОВДП після оголошення незалежності.
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