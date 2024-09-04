Україна завершила реструктуризацію облігацій на понад $20 мільярдів

Україна оголосила про успішне завершення операції з реструктуризації боргу та проведення розрахунків за тринадцятьма серіями державних єврооблігацій та гарантованих державою єврооблігацій, випущених Укравтодором. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

«Ця транзакція була здійснена з метою відновлення боргової стійкості, збереження макрофінансової стабільності та збільшення ресурсів державного бюджету в умовах продовження російської військової агресії проти України», — йдеться у повідомленні.

Процес реструктуризації включав обмін тринадцяти серій державних єврооблігацій і однієї серії гарантованих державою єврооблігацій Укравтодору на суму близько $20,5 млрд (приблизно $24 млрд з урахуванням капіталізованих відсотків) на вісім нових серій єврооблігацій із номінальною вартістю $15,2 млрд.

Читайте також: Мінфін залучив понад 20 мільярдів від продажу облігацій

Скорочення держборгу

В результаті цієї угоди державний та гарантований державою борг України скорочено на близько $9 млрд.

Це означає номінальне зниження вартості боргу на 37% з першого дня дії угоди і зниження чистої приведеної вартості боргу на близько 60% (при ставці дисконтуванні 14%).

«Це одне з найбільших списань боргу у нещодавніх реструктуризаціях суверенного боргу», — зазначили у міністерстві.

За даними Мінфіну, боргові виплати зменшуються на 93%, що призведе до економії $11,4 млрд протягом наступних трьох років. Окрім цього, витрати на обслуговування і погашення боргу до 2033 року зменшаться на 77%, що дозволить заощадити загалом $22,8 млрд.