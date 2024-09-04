У МВС розповіли про шахрайську схему з поповненням мобільного рахунку

Маскуючись під відомі оператори зв’язку, зловмисники надсилають повідомлення у месенджерах або соцмережах про можливість отримання коштів на рахунок чи підключення додаткових послуг. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

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Як діють аферисти

Шахраї створюють фейковий сайт мобільного оператора та обіцяють бонуси за реєстрацію SIM-картки на паспорт.

Потім на сайті вони розміщують інструкції та фішингові посилання Bank-ID і просять ввести конфіденційні дані, як-от паролі, фінансову інформацію задля входу в особистий кабінет.

Як захиститися від дій шахраїв

Перевірте цю інформацію на офіційних сайтах та соцмережах операторів.

Не переходьте за підозрілими посиланнями.

В МВС наголосили, якщо ваш акаунт було зламано або вашими даними заволоділи шахраї, зверніться до свого оператора та зв’язку та банку. Повідомте про шахрайські дії поліції.