Маскуючись під відомі оператори зв’язку, зловмисники надсилають повідомлення у месенджерах або соцмережах про можливість отримання коштів на рахунок чи підключення додаткових послуг. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.
4 вересня 2024, 10:49
У МВС розповіли про шахрайську схему з поповненням мобільного рахунку
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Як діють аферисти
Шахраї створюють фейковий сайт мобільного оператора та обіцяють бонуси за реєстрацію SIM-картки на паспорт.
Потім на сайті вони розміщують інструкції та фішингові посилання Bank-ID і просять ввести конфіденційні дані, як-от паролі, фінансову інформацію задля входу в особистий кабінет.
Як захиститися від дій шахраїв
- Перевірте цю інформацію на офіційних сайтах та соцмережах операторів.
- Не переходьте за підозрілими посиланнями.
В МВС наголосили, якщо ваш акаунт було зламано або вашими даними заволоділи шахраї, зверніться до свого оператора та зв’язку та банку. Повідомте про шахрайські дії поліції.
Джерело: Мінфін
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