Профільний комітет рекомендує Раді підтримати закон про підвищення податкі
Головне за четвер: Підвищення податків, штрафні санкції від банків та чи варто скуповувати євро
Комітет рекомендував ВР ухвалити за основу доопрацьований законопроєкт № 11416-д про внесення змін до Податкового кодексу щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану.
Фінансовий комітет підтримав зменшення присутності держави на банківському ринку
Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував ухвалити законопроєкт про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків № 11474 у першому читанні.
Нацбанк посилює нагляд за фінансовим ринком
Національний банк України створив управління моніторингу пов'язаних осіб для посилення нагляду за фінансовим ринком.
Банки не мають права застосовувати до громадян штрафні санкції за порушення у сфері фінансового моніторингу — НБУ
Національний банк заборонив українським банкам фінансово карати своїх клієнтів за порушення правил фінансового моніторингу.
«Прозора Мережа»: В Україні тестують новий платіжний сервіс, який працюватиме на блокчейні
До кінця року в Україні може зʼявитися новий платіжний сервіс — проєкт «Прозора Мережа», до якого долучились 11 банків з-поміж членів профільної асоціації НАБУ, Rozetka та міський застосунок «Київ цифровий».
МВФ знову їде до України. Вирішуватимуть виділення $1,1 мільярда
Команда Міжнародного валютного фонду наступного тижня відвідає Україну. Під час зустрічі з офіційними особами в Україні планують переглянути перспективи бюджету.
НБУ заборонив бізнесу отримувати перекази готівкою від громадян
Національний банк заборонив отримання готівки суб'єктами господарювання за розрахунками з громадянами, які здійснюються шляхом переказу коштів без відкриття рахунку.
Курс євро вищий за 46 гривень: скуповувати його зараз, чи дочекатися відкату
Гривня продовжує девальвувати. Найцікавіше зараз відбувається з курсом євро. Якщо офіційний курс долара з початку місяця до 28 серпня зріс лише на 30 копійок, то євровалюта — одразу на 1,7 гривні. Чому нацвалюта ставить антирекорди до євро та до чого готуватися тим, хто заробляє у гривні, а витрачає — у Європі.
НБУ обмежив p2p-перекази 150 тис.: пояснюємо доступно найнезрозуміліші частини нових правил
Після довгих нарад та обговорень Нацбанк цього тижня затвердив обмеження на грошові перекази між картками фізосіб. На те, що називається p2p-платежі. Кожен українець з 1 жовтня 2024 року зможе в одному банку проводити таких лише на 150 тис. грн на місяць. Є винятки для громадян з великими офіційними доходами, волонтерів та тих, хто перейде на IBAN. «Мінфін» по гарячих слідах проаналізував нововведення.
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