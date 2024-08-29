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29 серпня 2024, 20:00

Головне за четвер: Підвищення податків, штрафні санкції від банків та чи варто скуповувати євро

Профільний комітет рекомендує Раді підтримати закон про підвищення податкі

Комітет рекомендував ВР ухвалити за основу доопрацьований законопроєкт № 11416-д про внесення змін до Податкового кодексу щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану.

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Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував ухвалити законопроєкт про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків № 11474 у першому читанні.

Нацбанк посилює нагляд за фінансовим ринком

Національний банк України створив управління моніторингу пов'язаних осіб для посилення нагляду за фінансовим ринком.

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«Прозора Мережа»: В Україні тестують новий платіжний сервіс, який працюватиме на блокчейні

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Джерело: Мінфін
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