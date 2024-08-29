Головне за четвер: Підвищення податків, штрафні санкції від банків та чи варто скуповувати євро

Національний банк заборонив отримання готівки суб'єктами господарювання за розрахунками з громадянами, які здійснюються шляхом переказу коштів без відкриття рахунку.

Курс євро вищий за 46 гривень: скуповувати його зараз, чи дочекатися відкату

Гривня продовжує девальвувати. Найцікавіше зараз відбувається з курсом євро. Якщо офіційний курс долара з початку місяця до 28 серпня зріс лише на 30 копійок, то євровалюта — одразу на 1,7 гривні. Чому нацвалюта ставить антирекорди до євро та до чого готуватися тим, хто заробляє у гривні, а витрачає — у Європі.

НБУ обмежив p2p-перекази 150 тис.: пояснюємо доступно найнезрозуміліші частини нових правил