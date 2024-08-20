Податкова попередила про розповсюдження фейкових листів начебто від її імені

Державна податкова служба (ДПС) повідомила про масове розповсюдження електронних листів начебто від її імені, які містять шкідливе програмне забезпечення. Про це повідомляє пресслужба відомства.

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«Протягом останніх днів зафіксовано факт масового розповсюдження електронних листів, начебто, від імені Державної податкової служби України, що містять посилання для завантаження файлу», — йдеться в повідомленні.

У випадку переходу за прикріпленим посиланням, на комп'ютер буде завантажено файл, відкриття якого призведе до запуску шкідливої програми що створить технічні можливості для прихованого несанкціонованого доступу до персональних комп'ютерів.

У відомстві зазначили, що відправка таких повідомлень відбувається з електронних скриньок, які не мають жодного відношення до податкової служби.

Платників податків закликали звертати особливу увагу на адресу електронної пошти відправника листа та перевіряти її достовірність.

Офіційним зареєстрованим доменом ДПС є «tax.gov.ua».