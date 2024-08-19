Головне за понеділок: Прогноз ICU, зміни до законопроєкту про підвищення податків та лідери банківського ринку

4 жовтня відбудеться головна конференція року для digital-маркетологів та бренд-менеджерів ROMI. Участь у цьому заході — це чудова нагода як отримати безцінні інсайди зі світу маркетингу, так і поділитися власним досвідом та бізнес-пропозиціями.

Курс євро щодо гривні встановив новий історичний рекорд: чи летітиме він вище

Цього тижня календар економічних подій буде насиченим як у Європі, так і США. Всі ці новини здатні суттєво впливати на поведінку пари євро/долар на зовнішніх ринках, що негайно позначатиметься на курсі євро в Україні. Про те, які події формуватимуть курс на вітчизняному валютному ринку, поговоримо докладніше.

Трамп проти Харріс: 3 можливі сценарії для курсу долара, акцій трежеріс за підсумками виборів