Влада переписує законопроєкт про підвищення податків — Forbes
Головне за понеділок: Прогноз ICU, зміни до законопроєкту про підвищення податків та лідери банківського ринку
Урядовий законопроєкт про підвищення податків, скоріше за все, винесуть на розгляд Верховної Ради на початку вересня.
ICU оновила прогноз на 2024 рік: Курс очікується на рівні 42,6 грн/$, інфляція прискориться до 8%
Економіка України зросте на 4% у 2024 році, інфляція прискориться до 8%, курс очікується на рівні 42,6 грн/$, йдеться в оновленому макропрогнозі інвестиційної групи ICU.
Лідери банківського ринку у першій половині 2024 року
Станом на 1 липня 2024 року більшість банків в Україні мають зростання за всіма основними показниками діяльності, демонструючи зростання активів, притік вкладів, високу прибутковість і належну капіталізацію.
Що готує маркетингова конференція ROMI 2024
4 жовтня відбудеться головна конференція року для digital-маркетологів та бренд-менеджерів ROMI. Участь у цьому заході — це чудова нагода як отримати безцінні інсайди зі світу маркетингу, так і поділитися власним досвідом та бізнес-пропозиціями.
Курс євро щодо гривні встановив новий історичний рекорд: чи летітиме він вище
Цього тижня календар економічних подій буде насиченим як у Європі, так і США. Всі ці новини здатні суттєво впливати на поведінку пари євро/долар на зовнішніх ринках, що негайно позначатиметься на курсі євро в Україні. Про те, які події формуватимуть курс на вітчизняному валютному ринку, поговоримо докладніше.
Трамп проти Харріс: 3 можливі сценарії для курсу долара, акцій трежеріс за підсумками виборів
Минулий тиждень став для американських акцій найкращим цього року: індекс S&P 500 підскочив майже на 4%, Nasdaq Composite — на 5,2%, а консервативний Dow Jones Industrial Average — майже на 3%. Гарна звітність повернула на американські ринки оптимізм. Проте головне питання — куди рушать ціни найближчим часом — залишається на порядку денному.
Підприємців Харкова звільнили від низки податків
На сесії міської ради підприємців Харкова звільнили від податків на нерухомість, на землю та сплати єдиного податку для ФОП 4 групи.
Нова пошта з 20 серпня припиняє роботу у Мирнограді
Відділення Нової пошти припинять роботу у Мирнограді з 20 серпня.
Приват відкрив клієнтам безплатну доставку карток до США, Швейцарії та Словенії
Приватбанк розширює географію послуги міжнародної доставки платіжних карток клієнтам — у серпні в Приват24 вже відкрито замовлення карток з доставкою Укрпоштою на будь-яку адресу в США, Швейцарію та Словенію.
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