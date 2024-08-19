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19 серпня 2024, 20:00

Головне за понеділок: Прогноз ICU, зміни до законопроєкту про підвищення податків та лідери банківського ринку

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Джерело: Мінфін
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