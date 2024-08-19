Нова пошта з 20 серпня припиняє роботу у Мирнограді

Відділення Нової пошти припинять роботу у Мирнограді з 20 серпня. Про це Мирноградська міська військова адміністрація повідомила у Facebook.

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Що відомо

«З 20 серпня припиняють роботу відділення Нової Пошти. Найближчі відділення пошти розташовані у місті Покровськ. Не ризикуйте своїм життям! ️Евакуюйтесь своєчасно», — йдеться в оголошенні.

Як повідомлялося, раніше міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала мешканців Покровська, Мирнограда і Селидового евакуюватися до більш безпечних місць.