Відділення Нової пошти припинять роботу у Мирнограді з 20 серпня. Про це Мирноградська міська військова адміністрація повідомила у Facebook.
19 серпня 2024, 15:10
Нова пошта з 20 серпня припиняє роботу у Мирнограді
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Що відомо
«З 20 серпня припиняють роботу відділення Нової Пошти. Найближчі відділення пошти розташовані у місті Покровськ. Не ризикуйте своїм життям! ️Евакуюйтесь своєчасно», — йдеться в оголошенні.
Як повідомлялося, раніше міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала мешканців Покровська, Мирнограда і Селидового евакуюватися до більш безпечних місць.
Джерело: Мінфін
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