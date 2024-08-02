Українці рекордно скуповують валюту, а НБУ рекордно її продає: головне за тиждень

У липні 2024 року громадяни продали комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на $1,658 млрд в еквіваленті і купили на $2,775 млрд. Чиста купівля валюти становила $1,117 млрд, що на $145 млн більше ніж у червні — $972 млн.

У липні НБУ продав рекордний обсяг валюти з початку року

У липні 2024 року Національний банк збільшив чистий продаж валюти на міжбанку до $3,316 млрд, що є максимальним значенням із початку року.

Держборг України за місяць зріс на 53 млрд

Банки зафіксували приплив коштів клієнтів — опитування

Обсяг коштів населення та бізнесу в банках у ІІ кварталі значно зріс і банки очікують на його подальше зростання в наступному кварталі.

Зеленський підписав закон про мораторій на виплату зовнішнього боргу

Україна виплатила $200 млн власникам ВВП-варантів

Міністерство фінансів України 1 серпня виплатило власникам ВВП-варантів 200,6 млн дол.

ФРС США очікувано зберегла ставки