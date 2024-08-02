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2 серпня 2024, 20:00

Українці рекордно скуповують валюту, а НБУ рекордно її продає: головне за тиждень

У липні українці купили у банках рекордний обсяг валюти за майже 12 років

У липні 2024 року громадяни продали комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на $1,658 млрд в еквіваленті і купили на $2,775 млрд. Чиста купівля валюти становила $1,117 млрд, що на $145 млн більше ніж у червні — $972 млн.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
2 серпня 2024, 20:09
#
Набрался как *** блох, продам по 45 когда нибудь…
+
0
Prya
Prya
2 серпня 2024, 20:16
#
По 45 — это весьма дёшево будет
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