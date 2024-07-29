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29 липня 2024, 11:52

Банки зафіксували приплив коштів клієнтів — опитування

Обсяг коштів населення та бізнесу в банках у ІІ кварталі значно зріс і банки очікують на його подальше зростання в наступному кварталі. Про це свідчать результати щоквартального Опитування про банківське фондування.

Обсяг коштів населення та бізнесу в банках у ІІ кварталі значно зріс і банки очікують на його подальше зростання в наступному кварталі.

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Зростання обсягу коштів

У ІІ кварталі зріс обсяг коштів як домогосподарств і корпорацій, так і оптового фондування, останнього — третій квартал поспіль переважно в окремих великих банках.

Фінустанови очікують подальшого зростання обсягу коштів населення та бізнесу в ІІІ кварталі, натомість обсяг оптового фондування, на їх думку, дещо зменшиться.

Отримати оптове фондування, зокрема фінансування для проєктів відновлення від ЄС та міжнародних фінансових організацій, сподіваються окремі великі фінустанови вже в ІІІ кварталі.

Середня вартість фондування в ІІ кварталі знижувалася четвертий квартал поспіль. Про зниження вартості повідомила найбільша за всю історію опитувань з ІІ кварталу 2021 року частка респондентів. Вартість оптових залучень також дещо зменшилася вперше за три квартали.

Подальшого зниження вартості депозитів для домогосподарств та корпорацій і вартості оптового фондування в ІІІ кварталі очікують майже всі банки.

Частка фондування у валюті в ІІ кварталі знизилася. Значна частка респондентів очікує продовження такого тренду в ІІІ кварталі.

Строковість фондування дещо скорочувалася третій квартал поспіль, водночас у ІІ кварталі про це повідомила менша кількість фінустанов. За оцінками банків, така тенденція триватиме і в наступні 12 місяців.

Загальний обсяг капіталу банків за останні 12 місяців збільшився, зазначили близько 90% респондентів. Три чверті опитаних очікують збереження такої тенденції в наступні 12 місяців.

Прибутковість залишається визначальним чинником збільшення обсягу капіталу в найближчому майбутньому з ІІІ кварталу 2022 року.

Про зниження вартості капіталу впродовж останніх 12 місяців респонденти повідомили третій квартал поспіль. Банки очікують зменшення вартості капіталу і надалі.

Методика опитування

Опитування про банківське фондування проводилося з 17 червня до 08 липня 2024 року серед менеджерів банків, відповідальних за управління пасивами.

Відповіді надали 26 фінансових установ, їх частка в загальному обсязі активів банківської системи становить 96%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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bonv
bonv
29 липня 2024, 12:02
#
В Україні було ухвалено рішення на найближчі три роки «заморозити» прожитковий мінімум і мінімальну зарплату. Про це заявив експерт «Економічного дискусійного клубу» Олег Пендзин в етері «Українського радіо». З його слів, кілька тижнів тому український уряд ухвалив бюджетну декларацію на найближчі три роки. Там міститься інформація про те, що буде закладено в державний бюджет у період від 2025 до 2027 рік. «Там не буде індексуватися ні прожитковий мінімум, ні мінімальна зарплата. Тобто, у зв’язку з відсутністю коштів, 3 тисячі на прожитковий мінімум і 8 тисяч на мінімалку на найближчі три роки „заморожуються“. Водночас тільки 2025 року, згідно з макроекономічним прогнозом, який закладений у бюджетній декларації, очікується інфляція на рівні 10%», — сказав Пендзин. Він також додав, що наразі Україна живе у стані війни і є величезні виклики для виживання держави, однак «є речі, які точно не можна відкладати на післявоєнний період». «Є речі, які мають бути вирішені досить швидко, адже це виживання людей, зокрема тих, хто має ці кошти як єдиний соціальний дохід і перебуває далеко за межею бідності», — додав він.
+
+15
TAN72
TAN72
29 липня 2024, 13:05
#
Сказочники.
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сторінку переглядають TAN72, Обміна Бориспільська и 16 незареєстрованих відвідувачів.
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