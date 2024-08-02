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2 серпня 2024, 10:03

У липні українці купили у банках рекордний обсяг валюти за майже 12 років

У липні 2024 року громадяни продали комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на $1,658 млрд в еквіваленті і купили на $2,775 млрд. Чиста купівля валюти становила $1,117 млрд, що на $145 млн більше ніж у червні — $972 млн. Про це свідчать дані НБУ.

У липні 2024 року громадяни продали комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на $1,658 млрд в еквіваленті і купили на $2,775 млрд.
Фото: pixabay.com

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З початку року чиста купівля валюти у банках становила $6,356 млрд.

Варто зазначити, що у липні українці купили рекордний обсяг валюти за майже 12 років. У листопаді 2012 року громадяни купили $1,523 млрд.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 6

+
+14
YakovBoricov
YakovBoricov
2 серпня 2024, 10:32
#
Прогнозовано , це не вплине на загальну ситуацію. Поки є співпраця з донорами ситуація буде контрольованою.
+
+15
financialGenius
financialGenius
2 серпня 2024, 10:56
#
Ох , вспомнился 15 -16 года когда в банках валюту не покупали, а все ушли на черный рынок , было время что писали курс 16 а по факту не продавали , реальные курс был 24−26 … и Валерия тогда бегала что ей тоже даже 100 долларов кассирша не продала, а звонила начальству))) в этот раз сделали выводы походу что бы люди не ушли на рынок))) ну пока правда такой дельты нет , а вот когда будут писать курс и не продавать тогда обменники быстро поднимут до реального курса)))
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
2 серпня 2024, 11:12
#
Некоторые укрбанки даже в то далёкое время умели продавать физлицам безналичную валюту по курсу, ниже чем в обменках и на чёрном рынке, так что не стоит за нас переживать…

Кстати, приличная дельта между безналом в банках и налом в обменках была летом и осенью 2022
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0
Anatoll France
Anatoll France
2 серпня 2024, 11:11
#
Ну це не дивно. Бо більше нама во що вкладати гроші…ОВДП і депозіти вже не перекривають інфляцію, бірж немає, нерухомість теж вже не цікава, бізнес дуже ризиковано. Тому народ скуповує валюту і відкладає дітям…може діти будуть вільними і зможуть щось зробити з цими грошима.
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
2 серпня 2024, 11:13
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Все лучшее — детям…
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0
crocodille
crocodille
2 серпня 2024, 11:32
#
Підвищення податків потягне ціни та інфляцію вгору, гривня, прогнозовано, послабне. Тому нічого дивного, люди роблять запаси на зиму, кому є що запасати.
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