У липні українці купили у банках рекордний обсяг валюти за майже 12 років

У липні 2024 року громадяни продали комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на $1,658 млрд в еквіваленті і купили на $2,775 млрд. Чиста купівля валюти становила $1,117 млрд, що на $145 млн більше ніж у червні — $972 млн. Про це свідчать дані НБУ.