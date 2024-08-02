У липні 2024 року громадяни продали комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на $1,658 млрд в еквіваленті і купили на $2,775 млрд. Чиста купівля валюти становила $1,117 млрд, що на $145 млн більше ніж у червні — $972 млн. Про це свідчать дані НБУ.
2 серпня 2024, 10:03
У липні українці купили у банках рекордний обсяг валюти за майже 12 років
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З початку року чиста купівля валюти у банках становила $6,356 млрд.
Варто зазначити, що у липні українці купили рекордний обсяг валюти за майже 12 років. У листопаді 2012 року громадяни купили $1,523 млрд.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 6
Кстати, приличная дельта между безналом в банках и налом в обменках была летом и осенью 2022