У липні 2024 року Національний банк збільшив чистий продаж валюти на міжбанку до $3,316 млрд, що є максимальним значенням із початку року. Про це свідчать дані НБУ.
1 серпня 2024, 12:03
У липні НБУ продав рекордний обсяг валюти з початку року
За місяць регулятор продав $3,318 млрд, а купив близько $2 млн.
З початку року НБУ на міжбанку:
- купив $118,37 млн;
- продав $17,18 млрд;
- чистий продаж валюти становив $17,06 млрд.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 9
Якщо ж для вас брат якийсь злидар з Нєчєрнозємья, то це ваша особиста сексуальна проблема.
І слідкуйте краще більше за своїми проблемами, в тому числі і сексуального характеру.
исключительно для удобства контроля расходования со стороны доноров…
на межбанке и вырученную от продажи валюты гривну направил Кабмину для
финансирования текущих расходов бюджета…