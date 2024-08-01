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1 серпня 2024, 12:03

У липні НБУ продав рекордний обсяг валюти з початку року

У липні 2024 року Національний банк збільшив чистий продаж валюти на міжбанку до $3,316 млрд, що є максимальним значенням із початку року. Про це свідчать дані НБУ.

У липні 2024 року Національний банк збільшив чистий продаж валюти на міжбанку до $3,316 млрд, що є максимальним значенням із початку року.
Фото: НБУ

За місяць регулятор продав $3,318 млрд, а купив близько $2 млн.

З початку року НБУ на міжбанку:

  • купив $118,37 млн;
  • продав $17,18 млрд;
  • чистий продаж валюти становив $17,06 млрд.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 9

+
+51
Игорь УА
Игорь УА
1 серпня 2024, 12:58
#
Резервы не стоит жалеть. У наших братьев и союзников есть машинка, которая деньги печатает.
+
+15
Kharakternyk
Kharakternyk
1 серпня 2024, 13:24
#
Ці так звані «друкарі» не являються братами навіть американському народові, не те, щоб українському. Тому не потрібно узагальнювати — краще пишіть у моїх братів, а не в наших.
+
0
Игорь УА
Игорь УА
1 серпня 2024, 13:29
#
Ну вибачайте, інших братів і союзників у мене для вас немає.
Якщо ж для вас брат якийсь злидар з Нєчєрнозємья, то це ваша особиста сексуальна проблема.
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
1 серпня 2024, 15:34
#
А мені від вас і не потрібно братів.
І слідкуйте краще більше за своїми проблемами, в тому числі і сексуального характеру.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
1 серпня 2024, 15:03
#
Это даже не резервы, а финансовая помощь, которая технически учитывается в резервах
исключительно для удобства контроля расходования со стороны доноров…
+
+29
Prya
Prya
1 серпня 2024, 13:39
#
Ситуация на фронте сейчас хуже, чем была весной.
+
+45
Игорь УА
Игорь УА
1 серпня 2024, 13:46
#
У вас, у русни?
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
1 серпня 2024, 15:05
#
А это плохо или хорошо, что НБУ так много продал полученной финансовой помощи
на межбанке и вырученную от продажи валюты гривну направил Кабмину для
финансирования текущих расходов бюджета…
+
0
ruslanromayev
ruslanromayev
1 серпня 2024, 15:55
#
Сколько можно сидеть на шее у США и их печатного станка?
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