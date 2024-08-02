Україна виплатила $200 млн власникам ВВП-варантів

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Платіж за ВВП-варантами складається з двох частин: платежу за згоду змін умов та відсотки на суму 130,1 млн дол, а також відстроченої суми платежу та відсотки на суму 70,5 млн дол за зростання ВВП у 2021 році (цей платіж Україна повинна була сплатити власникам варантів у 2023 році).

«Відзначимо, що близько 20% від суми 70,5 мільйона доларів США буде повернуто Україні як одному з найбільших власників даних інструментів», — зазначили у Мінфіні.

Там додають, що здійснення платежу за згоду зміни умов випуску варантів (на суму 130,1 млн дол) дасть змогу Україні викупити ВВП-варанти за їхньою номінальною вартістю у наступні 3 роки.

«Згідно з досягнутими принциповими домовленостями з власниками єврооблігацій, Україна зобов'язується забезпечити справедливе та рівноправне ставлення до власників ВВП-варрантів під час будь-яких майбутніх операцій з управління державним боргом, а також дотримуватися цілей, закладених в аналізі боргової стійкості МВФ», — додали у Мінфіні.