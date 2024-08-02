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2 серпня 2024, 13:59

Україна виплатила $200 млн власникам ВВП-варантів

Міністерство фінансів України 1 серпня виплатило власникам ВВП-варантів 200,6 млн дол. Про це повідомляє ЕП.

Міністерство фінансів України 1 серпня виплатило власникам ВВП-варантів 200,6 млн дол.

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Платіж за ВВП-варантами складається з двох частин: платежу за згоду змін умов та відсотки на суму 130,1 млн дол, а також відстроченої суми платежу та відсотки на суму 70,5 млн дол за зростання ВВП у 2021 році (цей платіж Україна повинна була сплатити власникам варантів у 2023 році).

«Відзначимо, що близько 20% від суми 70,5 мільйона доларів США буде повернуто Україні як одному з найбільших власників даних інструментів», — зазначили у Мінфіні.

Там додають, що здійснення платежу за згоду зміни умов випуску варантів (на суму 130,1 млн дол) дасть змогу Україні викупити ВВП-варанти за їхньою номінальною вартістю у наступні 3 роки.

«Згідно з досягнутими принциповими домовленостями з власниками єврооблігацій, Україна зобов'язується забезпечити справедливе та рівноправне ставлення до власників ВВП-варрантів під час будь-яких майбутніх операцій з управління державним боргом, а також дотримуватися цілей, закладених в аналізі боргової стійкості МВФ», — додали у Мінфіні.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+15
TAN72
TAN72
2 серпня 2024, 14:13
#
Или наложит мараторий😂
+
0
PROFAN goncharuk
PROFAN goncharuk
2 серпня 2024, 15:05
#
НАСМЕШИЛИ «Україна зобов’язується забезпечити справедливе та рівноправне ставлення до власників … »
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