Підвищення податків, рекордне падіння гривні, реструктуризація євробондів: головне за тиждень

Кабмін схвалив зміни до державного бюджету, якими пропонується збільшити видаткову частину бюджету на 500,3 млрд грн, з яких 495,3 млрд грн направити на потреби сектору безпеки та оборони. Кошти будуть спрямовуватись на грошове забезпечення військових та на закупівлю військової та спеціальної техніки.

Військовий збір та акциз на солодкі напої: Кабмін визначився, які підвищити податки

Кабінет міністрів на засіданні в середу затвердив законопроєкт, який передбачає підвищення окремих податків та зборів.

Відтепер офіційно по 45 гривень: НБУ встановив новий курс євро

Вперше курс євро перевищив 45 гривень.

НБУ занепокоївся падінням гривні. Обіцяє вжити належних заходів

У Національному банку вважають, що темп послаблення гривні протягом останніх тижнів може створити додаткові ризики для стійкості валютного ринку та, відтак, цінової стабільності.

Україна розпочала другий раунд переговорів щодо реструктуризації євробондів — Bloomberg

Група власників облігацій України підписала угоди про нерозголошення, щоб розпочати другий раунд офіційних переговорів з українським урядом щодо реструктуризації понад $20 млрд боргу.

ВР дозволила призупинити виплати по зовнішньому держборгу до жовтня

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 11396, який надає право Кабінету міністрів тимчасового призупинити виплати по зовнішньому державному боргу у разі потреби.

Безпекові угоди з партнерами вже принесли Україні $38 млрд — Зеленський

Україна уклала безпекові угоди з 23 країнами, зазначив Зеленський. Йдеться як про зброю, так і про гроші, гуманітарну допомогу, кібербезпеки, ППО тощо. «Приблизна сума цих договорів $38 млрд. Я вважаю, що це сильний результат», президент.