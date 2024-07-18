Україна розпочала другий раунд переговорів щодо реструктуризації євробондів — Bloomberg

Група власників облігацій України підписала угоди про нерозголошення, щоб розпочати другий раунд офіційних переговорів з українським урядом щодо реструктуризації понад $20 млрд боргу. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

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Мораторій на виплати

Протягом двох років кредитори України погодилися призупинити виплати за боргами. Проте мораторій на виплати приватним іноземним власникам облігацій закінчується 1 серпня.

Як пише Bloomberg, переговори розпочалися цього тижня напередодні закінчення мораторію на виплати українського боргу.

Що пропонує Україна

Україна запропонувала кредиторам угоду, яка скорочує 60% від поточної вартості боргів, але кредитори вважають, що 22% було б розумніше. МВФ зацікавлений у тому, щоб Україна домовилася про списання боргів, але угода здається малоймовірною у відведений час.

Нагадаємо

У червні під час першого раунду Україна не змогла домовитися з приватними власниками українських євробондів про реструктуризацію виплат.

Читайте: Україна не змогла домовитися з кредиторами про реструктуризацію. Попереду — продовження перемовин

17 червня Уряд України публічно повідомив, що з 3 по 14 червня Україна проводила закриті зустрічі з представниками Комітету власників єврооблігацій, до складу якого входять великі інституційні та інші довгострокові інвестори, які володіють близько 20 % єврооблігацій України.

Метою зустрічей було обговорення умов реструктуризації тринадцяти серій єврооблігацій України, що має відбутись до 1 серпня 2024 року, збирання відгуків від ринку та погодження структури, яка була б задовільною для всіх сторін і дозволила б Україні досягти боргової стійкості відповідно до вимог Програми МВФ. Умови запропоновано на основі базового макроекономічного сценарію МВФ.

Як писав The Economist, якщо угоди з реструктуризації не буде, Україна має два варіанти: домовитися про продовження мораторію на виплати за боргами або оголосити дефолт.