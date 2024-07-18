ВР дозволила призупинити виплати по зовнішньому держборгу до жовтня

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 11396 , який надає право Кабінету міністрів тимчасового призупинити виплати по зовнішньому державному боргу у разі потреби, повідомив заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.

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«Рада ухвалила одразу в двох читаннях № 111396 законопроєкт щодо реструктуризації боргу», — повідомив він, додавши, що «За» проголосували 231 депутат.

Що передбачає законопроєкт

Законопроєкт також передбачає, що уряд отримає право за потреби тимчасово призупинити виплати за зовнішнім державним боргом. Наприклад, якщо не буде офіційної домовленості про реструктуризацію до 10 серпня — до строку купонних виплат за одним з випусків державних єврооблігацій з погашенням у 2026 році.

Дозволяє уряду взяти гарантований державою борг колишнього «Укравтодору» в «периметр» державного боргу і здійснити його реструктуризацію (йдеться про серію єврооблігацій 2021 року на загальну суму $700 млн та відсотки).

Документ дає право Кабміну призупиняти виплати за зовнішнім державним боргом до 1 жовтня 2024 року.