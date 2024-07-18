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18 липня 2024, 13:52

ВР дозволила призупинити виплати по зовнішньому держборгу до жовтня

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 11396, який надає право Кабінету міністрів тимчасового призупинити виплати по зовнішньому державному боргу у разі потреби, повідомив заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 11396, який надає право Кабінету міністрів тимчасового призупинити виплати по зовнішньому державному боргу у разі потреби, повідомив заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини«Рада ухвалила одразу в двох читаннях № 111396 законопроєкт щодо реструктуризації боргу», — повідомив він, додавши, що «За» проголосували 231 депутат.
Фото:depositphotos

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

«Рада ухвалила одразу в двох читаннях № 111396 законопроєкт щодо реструктуризації боргу», — повідомив він, додавши, що «За» проголосували 231 депутат.

Що передбачає законопроєкт

Законопроєкт також передбачає, що уряд отримає право за потреби тимчасово призупинити виплати за зовнішнім державним боргом. Наприклад, якщо не буде офіційної домовленості про реструктуризацію до 10 серпня — до строку купонних виплат за одним з випусків державних єврооблігацій з погашенням у 2026 році.

Дозволяє уряду взяти гарантований державою борг колишнього «Укравтодору» в «периметр» державного боргу і здійснити його реструктуризацію (йдеться про серію єврооблігацій 2021 року на загальну суму $700 млн та відсотки).

Документ дає право Кабміну призупиняти виплати за зовнішнім державним боргом до 1 жовтня 2024 року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
+103
Dmitrik7
Dmitrik7
18 липня 2024, 14:03
#
Таким образом «иностранные „инвесторы“» получили потужный сигнал :)
Инвестиции хлынут рекой. После победы.
+
+59
potator
potator
18 липня 2024, 14:11
#
Зе-фаталити
+
+15
Loginnnnn
Loginnnnn
18 липня 2024, 14:19
#
Кто этот 1 герой проголосовавший против? Порошенко?)
+
+59
Kankakee
Kankakee
18 липня 2024, 14:52
#
Коли призупинять внутрішні?
+
0
veritas69
veritas69
18 липня 2024, 15:28
#
Внутрішні не можна зупиняти. Держава їм багато заборгувала
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