Безпекові угоди з партнерами вже принесли Україні $38 млрд — Зеленський

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

Україна уклала безпекові угоди з 23 країнами, зазначив Зеленський. Йдеться як про зброю, так і про гроші, гуманітарну допомогу, кібербезпеки, ППО тощо.

«Приблизна сума цих договорів $38 млрд. Я вважаю, що це сильний результат», президент.

Після саміту НАТО у Вільнюсі минулого року до Декларації G7 про гарантії безпеки для України долучилися 32 країни, нагадав Зеленський.

Нагадаємо

11 липня на завершення 75-го саміту НАТО у Вашингтоні підписали Ukraine Compact — багатосторонній документ, що містить зобов’язання щодо військової підтримки України. Цей документ став доповненням до Спільної декларації G7, погодженої рік тому на попередньому саміті у Вільнюсі.