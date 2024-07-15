Укладені з партнерами угоди про співпрацю у сфері безпеки вже принесли Україні близько $38 млрд. Про це сказав президент Володимир Зеленський на пресконференції в Києві 15 липня, пише Forbes.
15 липня 2024, 16:34
Безпекові угоди з партнерами вже принесли Україні $38 млрд — Зеленський
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Що відомо
Україна уклала безпекові угоди з 23 країнами, зазначив Зеленський. Йдеться як про зброю, так і про гроші, гуманітарну допомогу, кібербезпеки, ППО тощо.
«Приблизна сума цих договорів $38 млрд. Я вважаю, що це сильний результат», президент.
Після саміту НАТО у Вільнюсі минулого року до Декларації G7 про гарантії безпеки для України долучилися 32 країни, нагадав Зеленський.
Нагадаємо
11 липня на завершення 75-го саміту НАТО у Вашингтоні підписали Ukraine Compact — багатосторонній документ, що містить зобов’язання щодо військової підтримки України. Цей документ став доповненням до Спільної декларації G7, погодженої рік тому на попередньому саміті у Вільнюсі.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 9
Там уже на минфине публиковали видео с расчетами сколько мы уже должны.
То там все репарации уйдут на погашение долга=)