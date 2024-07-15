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15 липня 2024, 16:34

Безпекові угоди з партнерами вже принесли Україні $38 млрд — Зеленський

Укладені з партнерами угоди про співпрацю у сфері безпеки вже принесли Україні близько $38 млрд. Про це сказав президент Володимир Зеленський на пресконференції в Києві 15 липня, пише Forbes.

Укладені з партнерами угоди про співпрацю у сфері безпеки вже принесли Україні близько $38 млрд.
Фото:president.gov.ua

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Що відомо

Україна уклала безпекові угоди з 23 країнами, зазначив Зеленський. Йдеться як про зброю, так і про гроші, гуманітарну допомогу, кібербезпеки, ППО тощо.

«Приблизна сума цих договорів $38 млрд. Я вважаю, що це сильний результат», президент.

Після саміту НАТО у Вільнюсі минулого року до Декларації G7 про гарантії безпеки для України долучилися 32 країни, нагадав Зеленський.

Нагадаємо

11 липня на завершення 75-го саміту НАТО у Вашингтоні підписали Ukraine Compact — багатосторонній документ, що містить зобов’язання щодо військової підтримки України. Цей документ став доповненням до Спільної декларації G7, погодженої рік тому на попередньому саміті у Вільнюсі.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 9

+
+82
potator
potator
15 липня 2024, 16:45
#
Прямо безвозмездно принесли, как прекрасно что есть великий зе
+
+54
Strain
Strain
15 липня 2024, 17:51
#
Зеленский уйдет, а долг останется. Формула стара как мир — после меня хоть потоп.
Там уже на минфине публиковали видео с расчетами сколько мы уже должны.
То там все репарации уйдут на погашение долга=)
+
+76
Алексей Сахаров
Алексей Сахаров
15 липня 2024, 18:13
#
Если вы верите в репарации, то вы еще более наивен тех кто верит Зе! Не будет репараций скорее всего прочертят по линиям разграничения и не одна из сторон не получит желаемого и всё…
+
+29
stas12345
stas12345
15 липня 2024, 16:52
#
Потужно!!!
+
+29
paff
paff
15 липня 2024, 17:34
#
И незламно!
+
+15
TAN72
TAN72
15 липня 2024, 17:13
#
Уже был Будапешт меморандум и что толку.
+
+53
Rubi0
Rubi0
15 липня 2024, 18:57
#
То что он потерял миллионы населения его не беспокоит?
+
0
bonv
bonv
15 липня 2024, 19:59
#
Україні чи нелохам з непрофанами?
+
0
bonv
bonv
15 липня 2024, 20:00
#
Дорвалися до влади і пиляють гроші українців на свою користь.
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