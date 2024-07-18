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18 липня 2024, 16:46

Кабмін пропонує збільшити видатки бюджету більш як на 500 мільярдів гривень

Кабмін схвалив зміни до державного бюджету, якими пропонується збільшити видаткову частину бюджету на 500,3 млрд грн, з яких 495,3 млрд грн направити на потреби сектору безпеки та оборони. Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Кабмін схвалив зміни до державного бюджету, якими пропонується збільшити видаткову частину бюджету на 500,3 млрд грн, з яких 495,3 млрд грн направити на потреби сектору безпеки та оборони.

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Що відомо

«Схвалено проєкт Закону „Про внесення змін до Закону України „Про Державний бюджет України на 2024 рік“ щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони“ <…> Законопроєктом пропонується скоригувати видаткову частину загального фонду державного бюджету на 434 млрд 603,5 млн грн, в тому числі збільшити видатки за окремими бюджетними програмами на 500 млрд 311,9 млн грн (з них для сектору безпеки і оборони на 495 млрд 311,9 млн грн) та скоротити видатки та надання кредитів на 65 млрд 708,4 млн гривень», — йдеться в повідомленні.

За інформацією голови Комітету ВР з питань бюджету Роксолани Підласої, кошти будуть спрямовуватись на грошове забезпечення військових та на закупівлю військової та спеціальної техніки.

Зокрема, 185,8 млрд грн — на закупівлю та модернізацію військової техніки та озброєння ЗСУ, 147,2 млрд грн — на ЗСУ, 48,2 млрд грн — Національній гвардії, 41,9 млрд грн — Державній прикордонній службі, 40,7 млрд грн — Державній спеціальній службі транспорту Міноборони, 15,2 млрд грн — Національній поліції та ін.

Цим же законопроєктом пропонується направити 4,5 млрд грн на поповнення резервного фонду державного бюджету, 1 млрд грн спрямувати на пілотний проєкт по зубопротезуванню та наданню планової стоматологічної допомоги ветеранам війни.

Скоротити витрати пропонується, зокрема, на обслуговування державного боргу — на 61,8 млрд грн та на виконання державою гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під державні гарантії - на 3,9 млрд грн.

«Щодо джерел покриття додаткових видатків держбюджету, то більшу частину необхідних коштів планується покрити за рахунок збільшення дохідної частини держбюджету (+214,5 млрд грн), проте нам доведеться позичати 160,2 млрд грн на внутрішньому ринку», — додала Підласа.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
0
nitrolog
nitrolog
18 липня 2024, 17:12
#
А хто буде податки ці платити, якщо ТЦК забирає саме тих хто чесно скрізь світиться, а хто працює в чорну або вдома ховається і не дають нічого державі тих не беруть
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0
stas12345
stas12345
18 липня 2024, 17:40
#
Раб не мамонт, не вымрет. Пойдет обновлять данные, донатить и платить налоги
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+15
potator
potator
18 липня 2024, 17:20
#
160,2 млрд грн у алекса хотят просить
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