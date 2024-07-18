Кабмін пропонує збільшити видатки бюджету більш як на 500 мільярдів гривень
Головне за четвер: Зниження ставок МФО та підвищення податків
Кабмін схвалив зміни до державного бюджету, якими пропонується збільшити видаткову частину бюджету на 500,3 млрд грн, з яких 495,3 млрд грн направити на потреби сектору безпеки та оборони.
Військовий збір та акциз на солодкі напої: Кабмін визначився, які підвищити податки
Кабінет міністрів на засіданні в середу затвердив законопроєкт, який передбачає підвищення окремих податків та зборів.
НБУ занепокоївся падінням гривні. Обіцяє вжити належних заходів
У Національному банку вважають, що темп послаблення гривні протягом останніх тижнів може створити додаткові ризики для стійкості валютного ринку та, відтак, цінової стабільності.
ВР дозволила призупинити виплати по зовнішньому держборгу до жовтня
Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 11396, який надає право Кабінету міністрів тимчасового призупинити виплати по зовнішньому державному боргу у разі потреби.
Україна розпочала другий раунд переговорів щодо реструктуризації євробондів — Bloomberg
Група власників облігацій України підписала угоди про нерозголошення, щоб розпочати другий раунд офіційних переговорів з українським урядом щодо реструктуризації понад $20 млрд боргу.
Відгук червня: за що дійсно платять клієнти Привату, які придбали в банку страховку від шахрайства з коштами
Редакція «Мінфіну» визначила переможця конкурсу на найкращий відгук червня про роботу банків. Ним став наш читач під ніком AnatoliyLykyan, який розповів про свій досвід купівлі та користування страховкою від шахрайських дій із коштами на рахунку. Цей відгук може бути корисним нашим читачам, які також хочуть за допомогою полісу захистити свої заощадження.
Нове відео: Війна продовжується. Коли підвищать податки та чи існує альтернатива?
МФО знижують ставки: чому отримати гроші «до зарплати» стане складніше
Ринок мікрофінансових позик готується до глобальної перебудови. Вже з серпня максимальна денна ставка за кредитами до зарплати становитиме 1%, хоча раніше зазвичай коливалась в межах 2−2,5%. Як ринок готується до змін, та про кращі МФО, які все ще готові залучати нових клієнтів через кредити під початкову ставку 0,01%, розповідає «Мінфін».
Інвестиції для лінивих: два варіанти портфеля для вкладень до $100 тис. і більше
Багато людей сприймають інвестиції, як складний процес, який потребує багато часу, вмінь та знань. Це дійсно так, але лише в тому випадку, коли людина активно управляє своїми грошима. Водночас існує чимало інструментів для інвесторів, які не готові приділяти своєму портфелю багато часу. До того ж такі інструменти навіть можуть принести вищі прибутки.
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