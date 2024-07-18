Головне за четвер: Зниження ставок МФО та підвищення податків

Редакція «Мінфіну» визначила переможця конкурсу на найкращий відгук червня про роботу банків. Ним став наш читач під ніком AnatoliyLykyan, який розповів про свій досвід купівлі та користування страховкою від шахрайських дій із коштами на рахунку. Цей відгук може бути корисним нашим читачам, які також хочуть за допомогою полісу захистити свої заощадження.

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МФО знижують ставки: чому отримати гроші «до зарплати» стане складніше

Ринок мікрофінансових позик готується до глобальної перебудови. Вже з серпня максимальна денна ставка за кредитами до зарплати становитиме 1%, хоча раніше зазвичай коливалась в межах 2−2,5%. Як ринок готується до змін, та про кращі МФО, які все ще готові залучати нових клієнтів через кредити під початкову ставку 0,01%, розповідає «Мінфін».

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