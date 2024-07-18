Відгук червня: за що дійсно платять клієнти Привату, які придбали в банку страховку від шахрайства з коштами

Редакція «Мінфіну» визначила переможця конкурсу на найкращий відгук червня про роботу банків. Ним став наш читач під ніком AnatoliyLykyan , який розповів про свій досвід купівлі та користування страховкою від шахрайських дій із коштами на рахунку. Цей відгук може бути корисним нашим читачам, які також хочуть за допомогою полісу захистити свої заощадження.

Наш читач написав, що під час отримання карти у Приватбанку йому була запропонована низка додаткових послуг від банку. Зацікавила його лише одна: страхування коштів за 35 грн на місяць. Судячи з відгуку, послуга підключалась швидко та гарантувала від «усіх шахрайських дій та іншого характеру втрат коштів».

AnatoliyLykyan оплачував цю послугу майже рік, після чого стався, на його думку, страховий випадок. «Одного разу я вирішив ризикнути своїми коштами (думаючи що вони застраховані) та замовив через сумнівну сторінку товар, де як очікувалось мене кинули», — розповідає даліAnatoliyLykyan.

Він звернувся до банку, який повідомив, що для початку необхідно написати відповідну заяву у поліції та взяти витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

«Коли звернувся знову в банк з витягом з ЄРДР, то менеджер Анастасія мені відмовила в поверненні коштів мотивуючи тим, що в пункті цього договору шахрайські дії по яких вони відшкодовують кошти — це ті, коли хтось незаконно отримав доступ до моїх коштів і викрав їх, при тому навіть не надавши цей випадок на розгляд страхової», —скаржиться читач.

Він вважає, що у банку його ошукали.

«Так мене розвели на одному місці двічі, та ще й відправили мене в поліцію (де я також витратив багато свого часу).Оскільки договір мені ніхто не надавав, я цілком вважаю співробітників банку шахраями, бо прикриваючись маленькими послугами за невелику суму, вони обманюють тільки одного клієнта приблизно на 420 грн на рік!», — пояснює він.

«Мінфін» попросив Приватбанк прокоментувати ситуацію, але на момент написання статті відповіді не отримав.

Хто та в чому неправий

Ми також звернулися за коментарем до юристів, які пояснили, що далеко не кожний випадок фінансового шахрайства за замовчуванням вважається страховим випадком за такою категорією договорів страхування.

«Чи належить конкретний випадок клієнта до страхових залежить від умов укладеного договору, який, найімовірніше оприлюднений на вебсайті страхової компанії та банку», — каже Роман Антонів, адвокат, старший юрист GOLAW.

Щодо твердження нашого читача про те, що з ним не було підписано договір на страхування, він припускає, що цей договір міг бути таки укладений.

«Звісно, страхування здійснюється на підставі договору, який укладається страхувальником зі страховиком (страховою компанією) на користь застрахованої особи (якою може бути сам страхувальник). Однак такий договір може бути укладений через підписання заяви / оферти / акцепту, в тому числі в електронній формі (наприклад, у мобільному застосунку банку), що, вочевидь, і сталося в описаній ситуації», — пояснює юрист.

На думку Романа Антоніва, таким чином, надавши свою згоду на укладення договору клієнт фактично підтвердив, що йому відомі його умови, включаючи перелік страхових випадків.

Водночас за його словами, в будь-якому разі, страхувальник мав бути попередньо ознайомлений з умовами та правилами страхування, зокрема, з переліком страхових випадків, які охоплюються договором.

Якщо ж банк і його працівники не довели до відома клієнта таку принципову інформацію і клієнт не міг з нею ознайомитися, то це може трактуватись як порушення законодавства про права споживачів, вважає юрист.

«На жаль, подібні ситуації є непоодинокими і, з мого досвіду, спричинені низьким рівнем підготовки працівників деяких банків, які мотивовані передусім збільшенням особистих продажів додаткових послуг банку, недостатньо володіючи інформацією про такі послуги. Відтак, клієнтам банків слід відповідально ставитися як до підключення тих чи інших сервісів, так і до платежів на сумнівних сайтах», — додає він.

Щодо експерименту нашого читача з оплатою на сумнівному сайті, юрист каже, що крім втрати грошей, клієнт може втратити й можливість страхового покриття.

«Здійснення клієнтом оплати на завідомо сумнівному сайті, покладаючись виключно на договір страхування, навряд чи можна вважати обачним — такі дії, залежно від умов і правил страхування, можуть бути розцінені як виняток зі страхового покриття, що може позбавити права клієнта на відшкодування», — пояснює він.

Правила конкурсу «Відгук місяця»

Приз за найкращий відгук місяця — 500 грн. Щоб потрапити до числа претендентів на звання «кращий», відкликання має відповідати низці критеріїв:

Відгук має бути написаний на основі особистого досвіду спілкування з банком або використання банківських продуктів.

Описаний досвід має бути корисним іншим клієнтам банку.

У відгуку може бути описаний як негативний, так і позитивний користувальницький досвід.

Оптимальний обсяг коментаря — до 2−2,5 тис. знаків.

Більше про правила «Відгуку місяця»читайте тут.