Fin Blogger Award: якою була премія у 2024 році та хто здобув перемогу

Fin Blogger Award — премія, яка покликана обрати кращих фінансових блогерів України, котрі щодня працюють над тим, щоб підвищувати обізнаність українців про гроші та інвестиції. Цьогоріч захід відбувся 12 червня у Києві.

Блогери-учасники змогли позмагатися за визнання та розширення своєї аудиторії, а гості отримали можливість особисто познайомитися з лідерами думок та на власні очі побачити, як твориться історія українського фінансового блогінгу.

Хто здобув перемогу?

Загалом цьогоріч переможців обрали у дев’яти номінаціях:

«Найкращий YouTube-канал про інвестиції» — Дмитро Карпіловський, інвестор, підприємець, ідеолог та співзасновник спільноти УкрІнвестКлуб;

«Найкращий Telegram-канал про інвестиції» — Ерік Найман, економіст, автор книг з інвестування, засновник і керуючий партнер інвестиційної компанії HUG'S;

«Найкращий Tik-Tok про інвестиції» — Марина Король, фінансова та інвестиційна експертка, блогерка;

«Найкращий експертний інстаблог» — Анна Самойленко, блогерка, консультантка з фінансової грамотності, відкриття бізнесу, податків;

«Найкращий лектор з інвестиційної тематики» — Дарина Совенко, підприємиця, інвесторка, експертка у сфері фінансів. 7 років успішно поєднує подорожі та бізнес;

«Найвпливовіший інвестиційний інфлюенсер» — Юлія Баткалова, засновниця школи фінансів «BY finance», інвесторка, експертка програми «Ранок вдома»;

«Найкращий соціально-відповідальний інвестиційний проєкт» — Юлія Баткалов, засновниця школи фінансів «BY finance», інвесторка, експертка програми «Ранок вдома»;

«Найкращий фінансовий блог для жінок про інвестиції» — Дарина Совенко, підприємиця, інвесторка, експертка у сфері фінансів, яка 7 років успішно поєднує подорожі та бізнес;

«Майбутній лідер фінансового блогінгу» — Марина Король, фінансова та інвестиційна експертка, блогерка.

Переможиця у останній номінації отримала особливу винагороду — 5000 доларів на розвиток та просування свого фінансового блогу.

Чим запам’яталася премія Fin Blogger Award?

Родзинкою цьогорічної премії стали виступи зіркових гостей. Однією з них стала блогерка Аніта Соловей. Вона поділилася секретом успіху у розвитку власного блогу та пояснила, як втримати увагу підписників.

Блогерка розповіла, що провела опитування серед своїх підписників та запитала у них, з чим її асоціюють. Та відповідь здивувала Соловей — слова-якорі про неї не мають жодного відношення до її підприємницької, активістської та благодійної діяльності. Водночас блогерка зрозуміла, що у свідомості підписників її образ закарбувався саме таким, оскільки вона вирішила поєднати непоєднуване та говорити про складне простими словами. Саме це і зробило її відмінною від конкурентів.

Ще одним зірковим гостем став блогер Павло Бойко, який виступив з темою «Фондовий ринок: від історії до ксеноморфа». В межах своєї доповіді він розповів не лише про переваги інвестування у фондовий ринок, але й про ризики та страхи, які зазнають інвестори, коли бачать обвал на ринку. Доповідь була пронизаною порівнянням із фільмом про ксеноморфа.

В межах заходу організатори — сайти Мінфін та Біржовий університет — провели аукціон, де зібрали 20 500 грн на благодійність, виставивши як лот колекційну пляшку Martini 1970 року, яку призвели з деокупованого Херсону. Зібрані кошти будуть передані на розвиток дитячого фінансового табору Freedom Camp від Біржового університету, куди можуть потрапити на літнє навчання діти від 10 до 14 років.

Наприкінці вечора на гостей чекала панельна дискусія, в якій взяли участь переможці у всіх номінаціях. Темою розмови стала на «Відповідальність та конкуренція у ніші фінансового блогінгу, бачення України майбутнього та інвестиційні тренди на 2024−25 роки». Блогери детально обговорили питання відповідальності перед підписниками за меседжі та інформацію, яку вони поширюють у соцмережах.

Fin Blogger Award 2024 завершився сюрпризом — усі переможці, тримаючи разом ножа, розрізали святковий торт. Після цього всі охочі мали змогу долучитися до нетворкінгу та особисто обговорити з лідерами думок виклики, цілі та важливість розвитку українського блогінгу.