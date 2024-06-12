Як дізнатися всі інвестиційні лайфхаки року, якщо пропустили Invest Talk Summit 2024

Головна подія для інвесторів Invest Talk Summit 2024 відбулася ще 18 травня, зібравши під одним дахом усіх, кого цікавить тема примноження капіталу.

Гості заходу отримали години фахових дискусій з експертами з різних напрямків інвестування, могли особисто познайомитися з інвесторами-практиками та лідерами думок, поставити їм питання та оцінити перспективи вкладання коштів у 2024 році у найрізноманітніші активи.

Про що був Invest Talk Summit 2024?

Експерти без прикрас оцінили стратегії інвестування та проаналізували, наскільки дієвою є кожна з них.

В що вигідніше вкладати кошти — криптовалюта, інвестиційні фонди, цінні папери, сільськогосподарські землі, нерухомість чи депозити? Де найвища дохідність? Яка регулярність отримання доходу від цих інвестицій? Якими є політичні ризики? Які є джерела отримання доходу після придбання того чи іншого активу? Учасники Invest Talk Summit разом з експертами відшукали відповіді на ці та багато інших питань.

Серед тем, наприклад, говорили про ринок землі, який перебуває на етапі становлення, але фахівці вже зараз визначають його як один з найперспективніших. На саміті обговорювали найвигідніші області для придбання земельних ділянок, тобто ті, які опинилися серед лідерів за зростанням цін. Також лідери ринку поділилися інсайдами щодо того, де найбільше угод та чого загалом чекати інвесторам в сільгоспземлі у найближчій перспективі.

Співзасновник сервісу земельних інвестицій Zeminvest Олександр Чорний в межах доповіді на тему «Інвестиція в с/г землю — невтрачений шанс» розкрив відповів на найпоширеніші питання інвесторів:

Чому інвестувати в українську землю надійно?

Якою буде прогнозована вартість с/г земель?

Як виглядає портрет покупця с/г землі?

Який дохід отримують інвестори в землю в країнах Європи?

Які головні виклики на ринку землі є сьогодні?

Гості саміту також дізнавалися, як отримати пасивний дохід від фондового ринку 1000$ в місяць, які тенденції в крипто індустрії та яка роль криптовалюти у побудові інвестиційних стратегій, а також куди вигідно інвестувати вже сьогодні.

Відповіді на ці та багато інших питань шукали фахові експерти, серед яких маркетинг менеджер Binance в Україні Дар'я Голинська, заступник директора з питань торгівлі цінними паперами Dragon Capital Сергій Фурса, директор з інвестицій Capital Times Артем Щербина, старший фінансовий аналітик групи ICU Тарас Котович, інвестиційний директор Horizon Capital Роман Черепаха та інші.

Серед іншого, експерти долучилися до дискусії щодо очікувань від українського ринку інвестицій у 2024 році, в межах якої обговорювали:

розвиток геополітичних подій та прогнозування їх впливу на ринки

перспективи реструктуризації зовнішнього боргу України, негативний, позитивний для України сценарій, найбільш вірогідний сценарій розвитку подій.

вплив реструктуризації зовнішнього боргу України на ринки: фондовий, валютний, інвестиції в Україну.

Як отримати доступ до виступів спікерів?

Якщо ж ви вже шкодуєте, що пропустили головний інвестиційний саміт року, для вас є хороша новина — відеозапис Invest Talk Summit з повними виступами усіх експертів та їх презентаціями можна придбати за вигідною ціною на сайті премії.

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