Міжнародні резерви схудли, «УБ» позбавили ліцензії, ЄЦБ знизив ставку: головне за тиждень

Станом на 1 червня 2024 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 39 033,8 млн дол. США. У травні вони знизилися на 7,9%. Така динаміка зумовлена валютними інтервенціями НБУ для забезпечення курсової стійкості та борговими виплатами країни в іноземній валюті, які частково були компенсовані надходженнями від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (валютні ОВДП) та від міжнародних партнерів.

Регулятор забрав ліцензію в «Української біржі»

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) позбавила АТ «Українська біржа» ліцензії. Відповідне рішення було ухвалено 5 червня. Воно набуде чинності на початку липня.

Парламент Швейцарії не підтримав виділення Україні $5,5 мільярда допомоги

Верхня палата парламенту Швейцарії відхилила виділення Україні 5 млрд франків допомоги (близько $5,5 млрд).

НБУ значно зменшив резерви валюти у травні. Продав $3,1 млрд

У травні НБУ продав на міжбанківському ринку $3,1 млрд, свідчать дані НБУ. Це найбільший місячний обсяг інтервенцій регулятора від початку 2024 року.Значне збільшення інтервенцій НБУ відбулось на тлі суттєвого падіння курсу гривні.

Україна розраховує на часткове списання боргу під час реструктуризації євробондів — Мінфін

Міністерство фінансів України продовжує переговори про реструктуризацію з власниками єврооблігацій, зокрема про часткове списання боргу, найближчим часом переговори будуть публічними. Про це заявив міністр Сергій Марченко.

ЄЦБ знизив ставки вперше майже за 5 років

Європейський центральний банк у четвер знизив відсоткові ставки з рекордно високих рівнів, пом'якшивши грошово-кредитну політику вперше майже за п'ять років.

В НБУ назвали причину зростання чистого попиту на безготівкову валюту у травні

Чистий попит клієнтів на іноземну валюту за безготівковими операціями в травні збільшився на 41% у зв'язку зі збільшенням бюджетних видатків, що пов'язано з надходженнями міжнародної допомоги в березні-квітні.