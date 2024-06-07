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7 червня 2024, 20:00

Міжнародні резерви схудли, «УБ» позбавили ліцензії, ЄЦБ знизив ставку: головне за тиждень

Міжнародні резерви у травні «схудли» до $39 млрд

Станом на 1 червня 2024 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 39 033,8 млн дол. США. У травні вони знизилися на 7,9%. Така динаміка зумовлена валютними інтервенціями НБУ для забезпечення курсової стійкості та борговими виплатами країни в іноземній валюті, які частково були компенсовані надходженнями від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (валютні ОВДП) та від міжнародних партнерів.

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Джерело: Мінфін
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