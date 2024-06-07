Україна розраховує на часткове списання боргу під час реструктуризації євробондів — Мінфін

Міністерство фінансів України продовжує переговори про реструктуризацію з власниками єврооблігацій, зокрема про часткове списання боргу, найближчим часом переговори будуть публічними. Про це заявив міністр Сергій Марченко, передає «Інтерфакс-Україна».

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«Ми зараз проводимо переговори з кредиторами з приводу реструктуризації і, зокрема, це передбачає часткове списання боргів. Тому очікуйте новин», — сказав він на «Годині уряду» у Верховній Раді в п'ятницю.

«Найближчим часом ці переговори будуть публічними, і ми зможемо з вами окремо щодо них переговорити», — додав міністр, відповідаючи на запитання із залу.

Україна 10 серпня 2022 року одержала згоду власників 13 випусків її єврооблігацій на загальну суму, еквівалентну $22,6 млрд, а також двох випусків єврооблігацій під держгарантії приблизно на $1,5 млрд, на відтермінування виплат відсотків і основної суми боргу за ними на 24 місяці. Тоді реструктуризація не передбачала списання боргу.

Ринок із середини весни 2024 року очікує пропозиції Мінфіну про нову реструктуризацію комерційного боргу за єврооблігаціями. Їхні власники вже сформували спеціальний комітет напередодні майбутніх переговорів. Видання Wall Street Journal на початку травня повідомило, що група власників облігацій, включно з BlackRock BLK і Pimco, планує тиснути на Україну, щоб відновити виплати відсотків за боргом уже наступного року в обмін на списання значної частини непогашеного боргу країни.