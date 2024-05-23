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23 травня 2024, 15:13

Стався збій у API Bing, функції веб-пошуку Microsoft Copilot, DuckDuckGo і ChatGPT також не працюють

Bing, пошукова система Microsoft, зараз не працює належним чином. Пошук в Інтернеті був взагалі неможливий. Тепер здається, що результати пошуку завантажуються належним чином. Про це повідомляє TechCrunch.

Bing, пошукова система Microsoft, зараз не працює належним чином.
Фото: forklog.com

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Але цей збій також, схоже, все ще впливає на інтерфейс прикладного програмування Bing (API), що означає, що інші служби, які використовують Bing, не працюють належним чином.

Наприклад, DuckDuckGo та Ecosia, дві альтернативні пошукові системи, які покладаються на результати пошуку Bing, зараз не дають жодних результатів пошуку. Microsoft Copilot теж не завантажується.

Передплатники ChatGPT Plus, які мають можливість здійснювати веб-пошук, також отримують помилку, коли вони намагаються щось шукати.

Цей збій ще раз доводить, що Інтернет залежить від кількох технологічних компаній. Якщо API вимикається, це впливає на багато служб.

У цьому конкретному випадку цікаво спостерігати за дедалі важливішою роллю API Bing. Хоча Google все ще домінує, коли справа доходить до веб-пошуку, багато служб тепер покладаються на API Bing.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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