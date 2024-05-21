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21 травня 2024, 16:07

Шпигунство під водою: США запідозрили Китай у крадіжці даних через морські інтернет-кабелі

Високопосадовці США попереджають американські телекомунікаційні компанії про потенційні загрози з боку китайських судів, які займаються ремонтом підводних інтернет-кабелів у Тихому океані. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Високопосадовці США попереджають американські телекомунікаційні компанії про потенційні загрози з боку китайських судів, які займаються ремонтом підводних інтернет-кабелів у Тихому океані.
Фото: freepik.com

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Йдеться про китайську держкомпанію SB Submarine Systems, кораблі якої періодично «зникають» зі спостереження радіолокації на тривалий час поблизу стратегічно важливих підводних мережевих кабелів.

На думку американської влади, таке дивне зникнення може вказувати на спроби таємно отримати доступ до оптоволоконних ліній, якими йде основний потік міжнародного інтернет-трафіку, зокрема конфіденційного трафіку уряду США.

За даними The Wall Street Journal, такі судна як Fu Hai, Fu Tai та Bold Maverick періодично відключалися від супутникових служб стеження за судами, іноді на кілька днів, при цьому працюючи біля берегів Тайваню, Індонезії та інших прибережних місць в Азії.

Хоча найбільші технологічні компанії, такі як Google та Meta інвестують мільярди у нові транстихоокеанські інтернет-кабелі, вони все одно змушені покладатися на сторонні фірми для технічного обслуговування та ремонту цих ліній.

Однак деякі з цих фірм знаходяться під контролем китайських держструктур і можуть становити потенційну загрозу національній безпеці США.

Наприклад, SB Submarine Systems належить китайській держкомпанії China Telecom на 51%, і є частиною регіонального консорціуму з ремонту підводних ліній зв'язку.

Тривогу Білого дому посилює стрімка мілітаризація Китаю в Азійсько-тихоокеанському регіоні, оскільки за розвідданими, Пекін постійно нарощує можливість блокування комунікацій США у разі виникнення конфлікту через Тайвань або інші спірні території.

При цьому розвідка США вже не один рік попереджає про потенційну загрозу порушення цілісності підводних кабелів, зазначаючи, що «галузеві консорціуми, які обслуговують кабелі, можуть бути вразливими» з боку інсайдерів.

Крім можливого кібершпигунства та саботажу, китайські ремонтні судна також можуть таємно картографувати морське дно, щоб виявляти засекречені підводні лінії військового зв'язку США.

При цьому Вашингтон уже ввів санкції проти низки китайських високотехнологічних компаній, звинувативши їх у шпигунстві та зв'язках з армією КНР. Тепер під приціл потрапили і морські кабельні судна на кшталт SB Submarine Systems.

Хоча на сполох Білого дому поки що поділяють не всі провідні цифрові корпорації США, скандал навколо китайських ремонтних суден може закінчитися новим витком торгової війни між Вашингтоном і Пекіном.

Джерело: Мінфін
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