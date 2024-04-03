Світові центробанки у лютому закупили 19 тонн золота

Світові центробанки у лютому, за попередніми оцінками World Gold Council (WGC), закупили до золотовалютних резервів 19,1 тонни золота. Це в 2,4 рази менше уточнених результатів січня (45,4 тонни), і все ж таки приріст триває вже 9 місяців поспіль.

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Хто скуповує золото

«Драйверами попиту залишаються банки країн, що розвиваються, таких як Китай та Індія, — зазначає у своєму огляді аналітик WGC Кришан Гопол. — Повільніші темпи поповнення резервів у лютому мало вплинули на загальну тенденцію закупівель з боку центробанків».

Китай у лютому закупив у резерви 12,1 тонни золота, Індія — 5,6 тонни. Також серед великих покупців Казахстан (5,8 тонни), Туреччина (4,2 тонни) та Сінгапур (2,1 тонни), ще по 1−2 тонни купили Чехія, Катар та Киргизія.

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