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2 травня 2024, 15:07

ЦБ Монголії купив понад 4 тонни золота з початку року

З початку 2024 року Центральний банк Монголії купив загалом 4,3 тонни золота у юридичних і фізичних осіб. Про це повідомляє Xinhua.

З початку 2024 року Центральний банк Монголії купив загалом 4,3 тонни золота у юридичних і фізичних осіб.
Фото: pixabay.com

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Регулятор зазначив, що купівля золота — один із ключових способів центрального банку забезпечити економічну стабільність Монголії шляхом послідовного збільшення валютних резервів.

Валютні резерви

У центробанку також повідомили, що валютні резерви Монголії зросли до $5,25 млрд, досягнувши рекордного рівня за весь час.

Центральні банки в усьому світі зазвичай тримають золото як частину своїх валютних резервів.

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Вартість золота

«Мінфін» писав, що у квітні цього року золото вперше в історії перевищило $2 400 за унцію.

Це привернуло загальну увагу і Китай, який є найбільшим у світі виробником та покупцем золота.

Пізніше, в кінці квітня, ціни на золото впали нижче за $2 300. На момент написання новини, 2 травня, золото торгується на рівні $2 305.

Джерело: Мінфін
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